Зачем у мобилизованных забирают телефоны: ответ ТЦК

Зачем у мобилизованных забирают телефоны: ответ ТЦК

Дата публикации 24 апреля 2026 07:30
Военнослужащий со смартфоном в руках. Фото иллюстративное: armyinform.com

В помещениях ТЦК и СП или на территории, где собирают данные военнообязанных, использовать мобильные телефоны нельзя. Дело в том, что указанные объекты являются местами с повышенным риском нанесения огневого поражения. Запрет на использование мобильных нужен, чтобы обеспечить безопасность военных и мобилизованных.

Об этом в интервью "Накипіло" 22 апреля сообщил заместитель руководителя Харьковского областного ТЦК и СП Николай Шарий, передает Новини.LIVE.

Почему в ТЦК и СП забирают телефоны

"Мы не можем гарантировать, что гражданин, который имеет в руках мобильный телефон, не сбросит точную его локации и через два или три часа по этому месту противник не нанесет удар", — отметил представитель военкомата.

По его словам, в таком случае могут быть человеческие жертвы, а не только срыв мобилизации - важно этого не допускать.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что военнообязанные находятся на учете в ТЦК. Тех, кого доставили в учебный центр, уже считают военнослужащими. С учета таких граждан снимают.

Также Новини.LIVE со ссылкой на работников ТЦК и СП писал, что в украинских селах мобилизационные мероприятия фактически зашли в тупик. Мужчин в небольших населенных пунктах не хватает. У представителей военкомата есть суточный план, но он часто остается невыполненным.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
