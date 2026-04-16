Отсрочка по уходу: в ТЦК и ЦПАУ каждые 3 месяца ходить не нужно

Военнообязанные граждане в ТЦК.

Часть отсрочек от мобилизации должна продолжаться автоматически. Это касается, в частности, отсрочки для ухода за близким родственником. Такая отсрочка фактически длится дольше, чем очередной период действия военного положения, поэтому ее и должны продолжить в автоматическом режиме.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Уход за близким родственником

Отсрочка для ухода за близким родственником является одной из самых распространенных вариантов отсрочки. Для того, чтобы получить такую отсрочку, требуется соблюдение двух основных условий.

Во-первых, надо доказать потребность этого родственника в постоянном уходе. Во-вторых, надо доказать отсутствие других близких родственников, которые могли бы осуществлять такой уход.

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленную отсрочку по уходу за матерью. Мужчина поинтересовался нюансами продления такой отсрочки.

ТЦК должен автоматически продлевать отсрочку

Мужчина, в частности, поинтересовался, нужно ли ему каждые три месяца ходить в ЦПАУ и подавать документы на продление отсрочки. Или отсрочка по такому основанию будет продлеваться автоматически.

Юристы, комментируя ситуацию, объяснили, что отсрочка должна продолжаться автоматически, потому что фактически она длится не до дня продления военного положения, а бессрочно. Юрист Владислав Дерий отметил: "Система автоматически ограничивает срок отсрочки датой окончания текущего указа о продлении военного положения. Поскольку военное положение обычно продлевают на 90 дней, система может "подтягивать" дату ближайшего дедлайна, даже если Ваша отсрочка по закону длится дольше".

Дерий заверил: "В целом Ваша отсрочка должна продолжиться автоматически. Подавать пакет документов в ЦПАУ не нужно".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеет ли право официально трудоустроиться на работу гражданин, который осуществляет уход за близким родственником и оформил по этому основанию отсрочку.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, зачем перед началом оформления отсрочки для ухода за близким родственником нужно посетить нотариуса.

Это надо для того, чтобы заверить нотариально копии своего свидетельства о рождении и военного билета. Кроме того, заверить нужно копии документов, которые свидетельствуют об отсутствии других близких родственников.