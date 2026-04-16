Відстрочка по догляду: в ТЦК і ЦНАП кожні 3 місяці ходити не потрібно

Військовозобов'язані громадяни у ТЦК.

Частина відстрочок від мобілізації має продовжуватися автоматично. Це стосується, зокрема, відстрочки для догляду за близьким родичем. Така відстрочка фактично триває довше, ніж черговий період дії воєнного стану, тому її і мають продовжити у автоматичному режимі.

Догляд за близьким родичем

Відстрочка для догляду за близьким родичем є однією із найпоширеніших варіантів відстрочки. Для того, аби отримати таку відстрочку, потрібне дотримання двох основних умов.

По-перше, треба довести потребу цього родича у постійному догляді. По-друге, треба довести відсутність інших близьких родичів, які могли б здійснювати такий догляд.

До юристів звернувся громадянин, який має оформлену відстрочку для догляду за матір’ю. Чоловік поцікавився нюансами продовження такої відстрочки.

ТЦК має автоматично продовжувати відстрочку

Чоловік, зокрема, поцікавився, чи потрібно йому кожні три місяці ходити до ЦНАП і подавати документи на продовження відстрочки. Чи відстрочка за такою підставою буде продовжуватися автоматично.

Юристи, коментуючи ситуацію, пояснили, що відстрочка має продовжуватися автоматично, бо фактично вона триває не до дня продовження воєнного стану, а безстроково. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Система автоматично обмежує термін відстрочки датою закінчення поточного указу про продовження воєнного стану. Оскільки воєнний стан зазвичай продовжують на 90 днів, система може "підтягувати" дату найближчого дедлайну, навіть якщо Ваша відстрочка за законом триває довше".

Дерій запевнив: "Загалом Ваша відстрочка повинна продовжитись автоматично. Подавати пакет документів до ЦНАП не потрібно".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має право офіційно працевлаштуватися на роботу громадянин, який здійснює догляд за близьким родичем і оформив за цією підставою відстрочку.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, навіщо перед початком оформлення відстрочки для догляду за близьким родичем потрібно відвідати нотаріуса.

Це треба для того, щоб завірити нотаріально копії свого свідоцтва про народження й військового квитка. Крім того, завірити потрібно копії документів, які свідчать про відсутність інших близьких родичів.