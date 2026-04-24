С учета ТЦК снимают после зачисления в учебный центр

Мобилизованные граждане в УЦ. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Территориальные центры комплектования ведут учет военнообязанных граждан. Но после того, как мобилизованный гражданин попадает в учебный центр ВСУ, он перестает быть военнообязанным и становится военнослужащим. В центр момент гражданина снимают с учета ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ТЦК и воинский учет в Украине

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Эта институция заменила старую, существующую еще с советских времен систему военных комиссариатов.

Территориальные центры комплектования ведут учет призывников, военнообязанных граждан и резервистов. Также они проводят всеобщую мобилизацию в особый период.

Действующие военнослужащие, в отличие от военнообязанных, не подпадают под учет ТЦК. На учет в центре комплектования они возвращаются только после увольнения из рядов ВСУ.

Когда гражданина снимают с учета ТЦК

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что хотел бы оформить бронирование от мобилизации. Но, отметил мужчина, он уже попал в учебный центр ВСУ.

Гражданин поинтересовался, возможно ли оформить бронирование и подпадает ли он в этот момент под юрисдикцию территориального центра комплектования. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что ТЦК уже не имеет отношения к гражданам, которые находятся в учебном центре ВСУ.

Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Как только человек был мобилизован и зачислен в штат учебного центра или воинской части, он меняет статус с "военнообязанного" на "военнослужащего". Потеряв статус военнообязанного, гражданин автоматически снимается и с воинского учета ТЦК.

Минобороны Украины ввело возможность становиться на воинский учет дистанционно, через приложение "Резерв+". Однако воспользоваться такой услугой без посещения ТЦК может только определенная категория граждан.

Военнообязанным теперь совсем не обязательно ходить в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. В Украине заработала система автоматического занесения данных в соответствующие военные реестры.