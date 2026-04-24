З обліку ТЦК знімають після зарахування в навчальний центр

Мобілізовані громадяни у НЦ. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Територіальні центри комплектування ведуть облік військовозобов’язаних громадян. Але після того, як мобілізований громадянин потрапляє у навчальний центр ЗСУ, він перестає бути військовозобов’язаних і стає військовослужбовцем. В центр момент громадянина знімають з обліку ТЦК.

ТЦК та військовий облік в Україні

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Ця інституція замінила стару, існуючу ще з радянських часів систему військових комісаріатів.

Територіальні центри комплектування ведуть облік призовників, військовозобов’язаних громадян та резервістів. Також вони проводять загальну мобілізацію в особливий період.

Чинні військовослужбовці, на відміну від військовозобов’язаних, не підпадають під облік ТЦК. На облік в центрі комплектування вони повертаються тільки після звільнення з лав ЗСУ.

Коли громадянина знімають з обліку ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що хотів би оформити бронювання від мобілізації. Але, зазначив чоловік, він уже потрапив у навчальний центр ЗСУ.

Громадянин поцікавився, чи можливо оформити бронювання і чи підпадає він в цей момент під юрисдикцію територіального центру комплектування. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що ТЦК уже не має відношення до громадян, які перебувають у навчальному центрі ЗСУ.

Так, юрист Владислав Дерій наголосив: "Як тільки людина була мобілізована та зарахована до штату навчального центру чи військової частини, вона змінює статус із "військовозобов'язаного" на "військовослужбовця". Втративши статус військовозобов’язаного, громадянин автоматично знімається і з військового обліку ТЦК.

Міноборони України запровадило можливість ставати на військовий облік дистанційно, через застосунок "Резерв+". Однак скористатися такою послугою без відвідування ТЦК може лише певна категорія громадян.

Військовозобов'язаним тепер зовсім не обов'язково ходити до ТЦК, щоб стати на військовий облік. В Україні запрацювала система автоматичного занесення даних до відповідних військових реєстрів.