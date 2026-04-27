Через штраф від ТЦК можуть заблокувати рахунки: за яких умов

Після накладення штрафу від ТЦК та СП блокування рахунків відбувається не одразу. ТЦК та СП виносить постанову про адміністративне правопорушення. Після її отримання порушник має 15 днів, щоб добровільно закрити заборгованість.

За яких умов можуть заблокувати рахунки

Якщо впродовж 15 днів штраф не сплатили, він переходить у статус примусового виконання, тобто починається механізм примусового стягнення.

Що передбачає примусове стягнення:

передача матеріалів Державній виконавчій службі;

відкриття виконавчого провадження;

накладення арешту на кошти в банках.

"Після відкриття провадження виконавець надсилає запити до банків через Автоматизовану систему виконавчого провадження. Банки, своєю чергою, зобов’язані заблокувати суму боргу на рахунках протягом кількох годин", — зазначила адвокатка, керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель" Анна Даніель.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що громадян, які не сплатили штраф від ТЦК та СП, оголошують у розшук. Після скасування розшуку штраф мають анулювати. Щоправда, це стається не завжди.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що розшук від ТЦК та СП можна оскаржити. Для цього військовозобов'язаному потрібно надати заяву. Якщо ж на неї не відреагують, наступним кроком може стати позов до суду.