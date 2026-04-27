Из-за штрафа от ТЦК могут заблокировать счета: при каких условиях

Мужчина возле банкомата. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко/Вечерний Киев

После наложения штрафа от ТЦК и СП блокировка счетов происходит не сразу. ТЦК и СП выносит постановление об административном правонарушении. После его получения нарушитель имеет 15 дней, чтобы добровольно закрыть задолженность.

При каких условиях могут заблокировать счета

Если в течение 15 дней штраф не оплатили, он переходит в статус принудительного исполнения, то есть начинается механизм принудительного взыскания.

Что предусматривает принудительное взыскание:

передача материалов Государственной исполнительной службе;

открытие исполнительного производства;

наложение ареста на средства в банках.

"После открытия производства исполнитель направляет запросы в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства. Банки, в свою очередь, обязаны заблокировать сумму долга на счетах в течение нескольких часов", — отметила адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что граждан, которые не оплатили штраф от ТЦК и СП, объявляют в розыск. После отмены розыска штраф должны аннулировать. Правда, это происходит не всегда.

