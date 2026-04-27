Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Из-за штрафа от ТЦК могут заблокировать счета: при каких условиях

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 07:30
Мужчина возле банкомата. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко/Вечерний Киев

После наложения штрафа от ТЦК и СП блокировка счетов происходит не сразу. ТЦК и СП выносит постановление об административном правонарушении. После его получения нарушитель имеет 15 дней, чтобы добровольно закрыть задолженность.

Об этом говорится в материале "Фокус", передает Новини.LIVE.

При каких условиях могут заблокировать счета

Если в течение 15 дней штраф не оплатили, он переходит в статус принудительного исполнения, то есть начинается механизм принудительного взыскания.

Что предусматривает принудительное взыскание:

  • передача материалов Государственной исполнительной службе;
  • открытие исполнительного производства;
  • наложение ареста на средства в банках.

"После открытия производства исполнитель направляет запросы в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства. Банки, в свою очередь, обязаны заблокировать сумму долга на счетах в течение нескольких часов", — отметила адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что граждан, которые не оплатили штраф от ТЦК и СП, объявляют в розыск. После отмены розыска штраф должны аннулировать. Правда, это происходит не всегда.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что розыск от ТЦК и СП можно обжаловать. Для этого военнообязанному нужно предоставить заявление. Если же на него не отреагируют, следующим шагом может стать иск в суд.

штраф ТЦК и СП банковские счета
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации