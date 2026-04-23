ТЦК снял с розыска: штраф тоже аннулируется

Проверка военнообязанного гражданина по розыску ТЦК.

Гражданина объявляют в розыск ТЦК после того, как он не оплатит в определенный законом штраф. Соответственно, после отмены розыска аннулируется и штраф. Но, как пояснили юристы, существует одно важное условие для автоматического аннулирования штрафа.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штрафы и розыск ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать штраф на нарушителей воинского учета. Эта административная санкция является первой в ситуации с нарушениями учета или общей мобилизации.

Если же гражданин не платит штраф ТЦК, центр комплектования может перейти к следующей административной санкции. Это объявление нарушителя в розыск.

К юристам обратился гражданин, которого объявили в розыск. Решение территориального центра комплектования, конечно, было продиктовано неуплатой мужчиной штрафа за нарушение правил воинского учета.

Читайте также:

Автоматическое аннулирование штрафа после отмены розыска

Гражданин поинтересовался, будет ли в случае отмены розыска (в частности, через суд) автоматически отменен и штраф ТЦК. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что это действительно должно произойти.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Если розыск сняли, то и штрафа больше нет". Другой юрист, Владислав Дерий, отметил: "Штраф отменяется вместе с отменой розыска".

И адвокат Евгений Александрович подчеркнул, что автоматическая отмена штрафа возможна не всегда. Юрист отметил: "Розыск ТЦК это поиск лица из-за нарушения правил воинского учета и мобилизационного законодательства. А штраф это наказание, как административная ответственность. Если нет постановления о привлечении к административной ответственности, то только тогда нет штрафа".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как гражданин может узнать, почему он оказался в розыске ТЦК.

Существует два основных способа получить официальную информацию о причине розыска. Это обращение в районный ТЦК, который подал в розыск, или обращение в районный отдел Национальной полиции.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли ТЦК прийти по адресу госрегистрации, разыскивая военнообязанного.

Украинское законодательство не запрещает работникам ТЦК появляться по месту регистрации граждан для вручения повесток. Также они могут прийти для проверки учетных данных или выяснения определенных обстоятельств, связанных с воинской обязанностью.