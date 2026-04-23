ТЦК зняв з розшуку: штраф теж анулюється

Перевірка військовозобов'язаного громадянина щодо розшуку ТЦК.

Громадянина оголошують у розшук ТЦК після того, як він не сплатить у визначений законом штраф. Відповідно, після скасування розшуку анулюється і штраф. Але, як пояснили юристи, існує одна важлива умова для автоматичного анулювання штрафу.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штрафи і розшук ТЦК

Територіальний центр комплектування має право накладати штраф на порушників військового обліку. Ця адміністративна санкція є першою у ситуації із порушеннями обліку чи загальної мобілізації.

Якщо ж громадянин не сплачує штраф ТЦК, центр комплектування може перейти до наступної адміністративної санкції. Це оголошення порушника у розшук.

До юристів звернувся громадянин, якого оголосили у розшук. Рішення територіального центру комплектування, звісна річ, було продиктоване несплатою чоловіком штрафу за порушення правил військового обліку.

Автоматичне анулювання штрафу після скасування розшуку

Громадянин поцікавився, чи у випадку скасування розшуку (зокрема, через суд) буде автоматично скасований і штраф ТЦК. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що це справді повинно статися.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Якщо розшук зняли, то і штрафу більше немає". Інший юрист, Владислав Дерій, наголосив: "Штраф скасовується разом зі скасуванням розшуку".

Та адвокат Євген Олександрович підкреслив, що автоматичне скасування штрафу можливе не завжди. Юрист наголосив: "Розшук ТЦК це пошук особи через порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. А штраф це покарання, як адміністративна відповідальність. Якщо немає постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, то лише тоді немає штрафу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як громадянин може дізнатися, чому він опинився у розшуку ТЦК.

Існує два основні способи отримати офіційну інформацію про причину розшуку. Це звернення до районного ТЦК, який подав у розшук, або звернення до районного відділку Національної поліції.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть ТЦК прийти за адресою держреєстрації, розшукуючи військовозобов'язаного.

Українське законодавство не забороняє працівникам ТЦК з'являтися за місцем реєстрації громадян для вручення повісток. Також вони можуть прийти для перевірки облікових даних або з'ясування певних обставин, пов'язаних з військовим обов'язком.