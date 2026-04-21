Незаконный розыск ТЦК: нужно заявление со ссылкой на ст. 247 КУоАП

Проверка гражданина по розыску ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Военнообязанный гражданин, который считает розыск ТЦК в отношении своей персоны незаконным, имеет право обжаловать его. Для этого нужно предоставить заявление со ссылкой на статью 247 КУоАП. Если центр комплектования не отреагирует, гражданин может подать иск в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции от ТЦК

Территориальный центр комплектования занимается процессом воинского учета. В особый период, во время действия военного положения, ТЦК проводит всеобщую мобилизацию.

В отношении нарушителей воинского учета центры комплектования имеют право применять различные санкции. Первой санкцией является административное взыскание, то есть штраф.

Если нарушитель не платит штраф, ТЦК имеет право применить против него следующую санкцию. Это объявление гражданина в розыск.

Статья КУоАП для отмены розыска

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск. Мужчина отметил, что, по его мнению, этот розыск незаконный, и поинтересовался, как его отменить.

Юристы объяснили, как это сделать, и напомнили, на какую статью украинского законодательства нужно сослаться. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вам необходимо направить в ТЦК заявление о закрытии производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения (часть 1 статьи 247 КУоАП)".

Территориальный центр комплектования может отказать гражданину в отмене розыска. Айвазян объяснил, что делать гражданину дальше: "Если ТЦК Вам откажет, то тогда уже вопрос придется решать в административном суде".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Можно обратиться в ближайшее отделение полиции и подать запрос о наличии розыска в отношении конкретного лица. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также информация о лицах, находящихся в розыске, доступна на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли работники ТЦК прийти к разыскиваемому гражданину по адресу госрегистрации.

Украинское законодательство не запрещает работникам ТЦК появляться по месту регистрации граждан для вручения повесток. Также они могут прийти для проверки учетных данных или выяснения определенных обстоятельств, связанных с воинским долгом.