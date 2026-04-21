Незаконний розшук ТЦК: потрібна заява з посиланням на ст. 247 КУпАП

Перевірка громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який вважає розшук ТЦК щодо своєї персони незаконним, має право оскаржити його. Для цього потрібно надати заяву із посиланням на статтю 247 КУпАП. Якщо центр комплектування не відреагує, громадянин може подати позов до суду.

Санкції від ТЦК

Територіальний центр комплектування займається процесом військового обліку. У особливий період, під час дії воєнного стану, ТЦК проводить загальну мобілізацію.

Щодо порушників військового обліку центри комплектування мають право застосовувати різноманітні санкції. Першою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо порушник не сплачує штраф, ТЦК має право застосувати проти нього наступну санкцію. Це оголошення громадянина у розшук.

Стаття КУпАП для скасування розшуку

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук. Чоловік зазначив, що, на його думку, цей розшук незаконний, і поцікавився, як його скасувати.

Юристи пояснили, як це зробити, і нагадали, на яку статтю українського законодавства потрібно послатися. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Вам необхідно направити до ТЦК заяву про закриття провадження по справі у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення (частина 1 статті 247 КУпАП)".

Територіальний центр комплектування може відмовити громадянину у скасуванні розшуку. Айвазян пояснив, що робити громадянину далі: "Якщо ТЦК Вам відмовить, то тоді вже питання прийдеться вирішувати в адміністративному суді".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Можна звернутися до найближчого відділення поліції та подати запит про наявність розшуку щодо конкретної особи. Для цього необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу. Також інформація про осіб, які перебувають у розшуку, доступна на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть працівники ТЦК прийти до розшукуваного громадянина за адресою держреєстрації.

Українське законодавство не забороняє працівникам ТЦК з'являтися за місцем реєстрації громадян для вручення повісток. Також вони можуть прийти для перевірки облікових даних або з'ясування певних обставин, пов'язаних з військовим обов'язком.