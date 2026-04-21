Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Незаконний розшук ТЦК: потрібна заява з посиланням на ст. 247 КУпАП

Незаконний розшук ТЦК: потрібна заява з посиланням на ст. 247 КУпАП

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 06:30
Перевірка громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який вважає розшук ТЦК щодо своєї персони незаконним, має право оскаржити його. Для цього потрібно надати заяву із посиланням на статтю 247 КУпАП. Якщо центр комплектування не відреагує, громадянин може подати позов до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції від ТЦК

Територіальний центр комплектування займається процесом військового обліку. У особливий період, під час дії воєнного стану, ТЦК проводить загальну мобілізацію.

Щодо порушників військового обліку центри комплектування мають право застосовувати різноманітні санкції. Першою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо порушник не сплачує штраф, ТЦК має право застосувати проти нього наступну санкцію. Це оголошення громадянина у розшук.

Стаття КУпАП для скасування розшуку

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук. Чоловік зазначив, що, на його думку, цей розшук незаконний, і поцікавився, як його скасувати.

Юристи пояснили, як це зробити, і нагадали, на яку статтю українського законодавства потрібно послатися. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Вам необхідно направити до ТЦК заяву про закриття провадження по справі у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення (частина 1 статті 247 КУпАП)".

Територіальний центр комплектування може відмовити громадянину у скасуванні розшуку. Айвазян пояснив, що робити громадянину далі: "Якщо ТЦК Вам відмовить, то тоді вже питання прийдеться вирішувати в адміністративному суді".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Можна звернутися до найближчого відділення поліції та подати запит про наявність розшуку щодо конкретної особи. Для цього необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу. Також інформація про осіб, які перебувають у розшуку, доступна на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть працівники ТЦК прийти до розшукуваного громадянина за адресою держреєстрації.

Українське законодавство не забороняє працівникам ТЦК з'являтися за місцем реєстрації громадян для вручення повісток. Також вони можуть прийти для перевірки облікових даних або з'ясування певних обставин, пов'язаних з військовим обов'язком.  

штраф ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації