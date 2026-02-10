Украинцы могут потерять отсрочку за долги по алиментам

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Во время военного положения украинцы с тремя и более детьми до 18 лет могут получить отсрочку от мобилизации. Однако это право не является абсолютным — оно зависит от наличия задолженности по алиментам.

Когда военнообязанный может потерять отсрочку — читайте в материале Новини.LIVE.

Снимают ли отсрочку за долги

Если долг превышает три месяца, отсрочка автоматически отменяется, и человека могут призвать в армию. Вернуть право на отсрочку возможно только после полной уплаты долга.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, решение суда о разводе и определении места жительства детей (при наличии), а также справку из реестра должников об отсутствии долгов по алиментам.

Сохранить право на отсрочку помогает своевременная уплата алиментов, предоставление квитанций государственному исполнителю и регулярная проверка собственных данных в Едином реестре должников. Даже короткая задержка платежа может привести к потере отсрочки.

