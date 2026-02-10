Українці можуть втратити відстрочку за борги за аліменти

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Під час воєнного стану українці з трьома і більше дітьми до 18 років можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак це право не є абсолютним — воно залежить від наявності заборгованості з аліментів.

Коли військовозобовʼязаний може втратити відстрочку — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Чи знімають відстрочку за борги

Якщо борг перевищує три місяці, відстрочка автоматично скасовується, і людину можуть призвати до війська. Повернути право на відстрочку можливо лише після повної сплати боргу.

Щоб оформити відстрочку, необхідно надати свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, рішення суду про розлучення та визначення місця проживання дітей (за наявності), а також довідку з реєстру боржників про відсутність боргів із аліментів.

Зберегти право на відстрочку допомагає своєчасна сплата аліментів, надання квитанцій державному виконавцю та регулярна перевірка власних даних у Єдиному реєстрі боржників. Навіть коротка затримка платежу може призвести до втрати відстрочки.

