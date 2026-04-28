От женской одежды до чуда исцеления: как уклонисты скрываются от призыва

Задержание уклониста, который пытался под видом женщины пересечь границу. Фото: ГПСУ

Чтобы избежать призыва во время мобилизации, военнообязанные не стесняются ни надевать женскую одежду, ни убегать от представителей военкомата, ни подделывать документы. Только в течение текущего года на Полтавщине суд вынес по меньшей мере восемь приговоров за уклонение от мобилизации. Общее же количество подобных судебных решений в Украине в разы больше.

Об этом 18 апреля сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как мужчины пытаются избежать службы

Один военнообязанный приобрел фальшивое медицинское заключение об инвалидности своего ребенка. В дальнейшем на основании этого "документа" он получил отсрочку и даже пытался оформить соцвыплаты через Пенсионный фонд. 13 апреля нарушителю вынесли приговор.

В целом же большинство нарушений, которые связаны с попыткой уклониться от мобилизации, суд даже не рассматривает.

"Лица мужского пола одевают женскую одежду и парики, носят при себе якобы повестки или рекомендательные письма от воинских частей, изображают из себя тяжело больных или вообще не выходят из собственных помещений", — отметили в региональном военкомате.

Недавно в соцсетях распространили видео, на котором мужчина с палкой после встречи с военнослужащими ТЦК выбросил костыль и побежал так быстро, что догнать его было невозможно.

"Скорее всего, ВВК признала бы его пригодным как минимум к военной службе в подразделениях обеспечения Но он выбрал путь уклониста — лежать на диване, гордиться своим войском и искать очередной повод не идти туда самому. К сожалению, он далеко не один в таком своем выборе", — говорится в сообщении.

В региональном военкомате напомнили слова руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова относительно того, кого в Украине считают героями. По мнению населения, герои — и те проливает кровь на фронте, те, кто посылает ТЦК на три буквы, и те, кто перебегает через границу.

"Это страшная проблема. Она показывает отсутствие единства. Благодарить ВСУ за защиту и в то же время самому прятаться от ВСУ — неужели, по чьему-то мнению, это путь к победе?" — подытожили в региональном ТЦК и СП.

