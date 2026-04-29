Головна ТЦК Депутат заявив, що ТЦК влаштовують рейди на трасі Одеса-Київ

Дата публікації: 29 квітня 2026 06:44
Блокпост ТЦК на дорозі. Фото: КВМА

Депутат Херсонської міськради Сергій Хлань заявив, що працівники ТЦК перекривають трасу Одеса-Київ для перевірки всіх авто. І під час таких рейдів трапляються випадки перевищення повноважень та непрофесійної поведінки.

Про це Сергій Хлань сказав в ефірі "День.LIVE".

Представники ТЦК під час перевірок переходять на грубість

Під час ефіру депутат розповів власний досвід, як він проїжджав трасу Одеса-Київ. Зокрема, у нього спитали відстрочку, але після перевірки документа представник ТЦК став уточнювати, на якій підставі її дали.

""Покажіть, будь ласка, вашу відстрочку". Показав відстрочку. Відстрочка є, документ є, розширений документ є. "А на якій підставі ваша відстрочка?". Я кажу: "Ну слухайте, це ж не ваша справа, на якій підставі в мене відстрочка. У вас є документ, ви можете його почитати", — сказав Хлань.

Далі, після зауваження про межі компетенції представник ТЦК перейшов на грубість. За словами депутата, такий формат комунікації є абсолютно неприпустимим.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, тиждень тому в Одесі СБУ зупинили діяльність організованої групи, до якої входили співробітники місцевого ТЦК. Зокрема, їх підозрюють у вимаганні грошей у громадян із застосуванням сила та погроз.

Також ми писали, що за словами Федора Веніславського, інформацію щодо масштабів затримання військовозобов'язаних працівниками ТЦК перебільшують. Він стверджує, що лише 1% мобілізованих — це ті, хто потрапив до лав ЗСУ після жорсткого затримання.

мобілізація ТЦК та СП ефір Новини.LIVE
Любомир Кучер - редактор, юрист
