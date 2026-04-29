Депутат заявил, что ТЦК устраивают рейды на трассе Одесса-Киев

Дата публикации 29 апреля 2026 06:44
Блокпост ТЦК на дороге. Фото: КВМА

Депутат Херсонского горсовета Сергей Хлань заявил, что работники ТЦК перекрывают трассу Одесса-Киев для проверки всех авто. И во время таких рейдов бывают случаи превышения полномочий и непрофессионального поведения.

Об этом Сергей Хлань сказал в эфире "День.LIVE".

Представители ТЦК во время проверок переходят на грубость

Во время эфира депутат рассказал собственный опыт, как он проезжал трассу Одесса-Киев. В частности, у него спросили отсрочку, но после проверки документа представитель ТЦК стал уточнять, на каком основании ее дали.

""Покажите, пожалуйста, вашу отсрочку". Показал отсрочку. Отсрочка есть, документ есть, расширенный документ есть. "А на каком основании ваша отсрочка?". Я говорю: "Ну слушайте, это же не ваше дело, на каком основании у меня отсрочка. У вас есть документ, вы можете его почитать", — сказал Хлань.

Далее, после замечания о границах компетенции представитель ТЦК перешел на грубость. По словам депутата, такой формат коммуникации является абсолютно недопустимым.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, неделю назад в Одессе СБУ остановили деятельность организованной группы, в которую входили сотрудники местного ТЦК. В частности, их подозревают в вымогательстве денег у граждан с применением сила и угроз.

Также мы писали, что по словам Федора Вениславского, информацию о масштабах задержания военнообязанных работниками ТЦК преувеличивают. Он утверждает, что только 1% мобилизованных — это те, кто попал в ряды ВСУ после жесткого задержания.

мобилизация ТЦК и СП эфир Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
