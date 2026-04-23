Проверки на блокпостах: какие полномочия имеют работники ТЦК и СП

Военнослужащие на блокпосту. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Украине в последнее время возросло количество блокпостов. Водителям все чаще приходится встречаться с полицейскими и представителями ТЦК. Правда, блокпост — не основание для проверки вещей или документов, если нет соответствующего приказа военного командования.

Больше о проверках на блокпостах и полномочиях тех, кто там дежурит, сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный, передает Новини.LIVE.

Нюансы проверок на блокпостах

"Проверка документов, досмотр вещей и авто осуществляются только после введения военного положения на основании приказа военного командования вместе с военными администрациями. Должен быть приказ о назначении коменданта, который наделяется полномочиями по координации сил полиции, СБУ, Нацгвардии и ВСУ", — подчеркнул правовед.

По его словам, останавливать транспорт могут только те, кого непосредственно указал в приказе комендант региона. Причиной для остановки автомобиля может быть нарушение ПДД, ДТП, розыск водителя, технические неисправности, а также проезд через блокпост, однако адвокат считает эти основания весьма условными.

"Оценка нарушения ПДД возможна только работниками полиции и никак не может быть квалифицирована должным образом уполномоченными лицами других структур", — отметил Ярослав Хливный.

Требовать личные документы на блокпосту могут, если:

водитель похож на кого-то из розыска или без вести пропавшего;

есть основания полагать, что планируют совершить нарушение или же оно уже произошло;

человек находится на объекте со специальным режимом;

водитель имеет при себе оружие, боеприпасы и другие запрещенные вещи;

гражданин находится в месте совершения преступления или чрезвычайного происшествия;

речь идет о нарушении запретов, которые действуют в условиях военного положения.

В то же время эксперт отметил, что такие полномочия есть исключительно у полицейских. Работники ТЦК и СП не должны ни применять физическую силу, ни задерживать граждан. Если представитель военкомата без участия полиции выводит человека из машины, это является превышением полномочий. Исключение — задержание человека, совершившего уголовное нарушение.

" Применять принуждение может только полиция и в исключительных обстоятельствах, предусмотренных Законом "О национальной полиции". Поэтому работники ТЦК не должны осуществлять задержание", — подытожил Ярослав Хливный.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что работники ТЦК и СП вручают повестки в публичных местах, в частности на блокпостах. Военнообязанные в таком случае имеют право требовать, чтобы представители группы оповещения предъявили документы. Речь идет об удостоверении сотрудников ТЦК или Нацполиции, маршрут патрулирования и приказ командира.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Екатерину Анищенко писал, что работники ТЦК и СП не имеют права требовать у граждан документы. Соответствующие полномочия сейчас есть у полицейских. Впоследствии их предоставят еще и работникам СБУ.