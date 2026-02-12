Видео
Україна
Главная ТЦК Вручение повестки ТЦК на улице — возможно ли такое в 2026 году

Вручение повестки ТЦК на улице — возможно ли такое в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 06:30
Повестки ТЦК февраль 2026 - могут ли их вручать на улице
Вручение повестки на блокпосту. Фото: "Новини.PRO"

Военнослужащие территориальных центров комплектования продолжат вручать повестки в публичных местах, в частности, на блокпостах. Юристы объяснили, какие документы граждане могут требовать у группы оповещения ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Повестки на улицах и блокпостах

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли группа оповещения на улице или на блокпосту выписать повестку "на уточнение данных", "на ВВК" и тому подобное.

Кроме того, мужчину заинтересовало, обязательно ли повестка должна быть сформирована в реестре "Оберіг".

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя ситуацию, подчеркнул, что практика вручения повесток в публичных местах остается актуальной.

Формирование повесток в реестре "Оберіг"

Что касается формирования повесток в реестре "Оберіг", то здесь, по словам юриста, ситуация может быть разной.

"Она может быть сформирована и через реестр, и нет", — отметил Кирда.

Адвокат также объяснил, какие документы может требовать у людей, которые вручают ему повестку, военнообязанный гражданин.

"Прежде всего, это удостоверение сотрудников ТЦК и/или Нацполиции. Также можно запросить маршрут патрулирования, приказ коменданта и т.д.", — резюмировал Вячеслав Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, что ожидает военнообязанного гражданина за отказ от повестки.

Добавим, мы сообщали о том, законно ли оставлять повестки от ТЦК в почтовом ящике.

повестки ТЦК и СП военнообязанные удостоверение блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
