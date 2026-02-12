Повестки ТЦК февраль 2026 - могут ли их вручать на улице

Вручение повестки ТЦК на улице — возможно ли такое в 2026 году
Военнослужащие территориальных центров комплектования продолжат вручать повестки в публичных местах, в частности, на блокпостах. Юристы объяснили, какие документы граждане могут требовать у группы оповещения ТЦК.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Повестки на улицах и блокпостах
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли группа оповещения на улице или на блокпосту выписать повестку "на уточнение данных", "на ВВК" и тому подобное.
Кроме того, мужчину заинтересовало, обязательно ли повестка должна быть сформирована в реестре "Оберіг".
Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя ситуацию, подчеркнул, что практика вручения повесток в публичных местах остается актуальной.
Формирование повесток в реестре "Оберіг"
Что касается формирования повесток в реестре "Оберіг", то здесь, по словам юриста, ситуация может быть разной.
"Она может быть сформирована и через реестр, и нет", — отметил Кирда.
Адвокат также объяснил, какие документы может требовать у людей, которые вручают ему повестку, военнообязанный гражданин.
"Прежде всего, это удостоверение сотрудников ТЦК и/или Нацполиции. Также можно запросить маршрут патрулирования, приказ коменданта и т.д.", — резюмировал Вячеслав Кирда.
