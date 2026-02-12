Повістки ТЦК лютий 2026 - чи можуть їх вручати на вулиці

Вручення повістки на блокпосту. Фото: "Новини.PRO"

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування продовжать вручати повістки у публічних місцях, зокрема, на блокпостах. Юристи пояснили, які документи громадяни можуть вимагати у групи оповіщення ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Повістки на вулицях і блокпостах

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може група оповіщення на вулиці чи на блокпосту виписати повістку "на уточнення даних", "на ВЛК" тощо.

Крім того, чоловіка зацікавило, чи обов’язково повістка повинна бути сформована в реєстрі "Оберіг".

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи ситуацію, підкреслив, що практика вручення повісток у публічних місцях залишається актуальною.

Формування повісток у реєстрі "Оберіг"

Щодо формування повісток у реєстрі "Оберіг", то тут, за словами юриста, ситуація може бути різною.

"Вона може бути сформована і через реєстр, і ні", — зазначив Кирда.

Адвокат також пояснив, які документи може вимагати у людей, які вручають йому повістку, військовозобов’язаний громадянин.

"Перш за все, це посвідчення співробітників ТЦК та / чи Нацполіції. Також можна запросити маршрут патрулювання, наказ коменданта тощо", — резюмував В’ячеслав Кирда.

