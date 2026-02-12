Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Вручення повістки ТЦК на вулиці — чи можливо таке 2026 року

Вручення повістки ТЦК на вулиці — чи можливо таке 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 06:30
Повістки ТЦК лютий 2026 - чи можуть їх вручати на вулиці
Вручення повістки на блокпосту. Фото: "Новини.PRO"

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування продовжать вручати повістки у публічних місцях, зокрема, на блокпостах. Юристи пояснили, які документи громадяни можуть вимагати у групи оповіщення ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Читайте також:

Повістки на вулицях і блокпостах

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може група оповіщення на вулиці чи на блокпосту виписати повістку "на уточнення даних", "на ВЛК" тощо.

Крім того, чоловіка зацікавило, чи обов’язково повістка повинна бути сформована в реєстрі "Оберіг".

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи ситуацію, підкреслив, що практика вручення повісток у публічних місцях залишається актуальною.

Формування повісток у реєстрі "Оберіг"

Щодо формування повісток у реєстрі "Оберіг", то тут, за словами юриста, ситуація може бути різною.

"Вона може бути сформована і через реєстр, і ні", — зазначив Кирда.

Адвокат також пояснив, які документи може вимагати у людей, які вручають йому повістку, військовозобов’язаний громадянин.

"Перш за все, це посвідчення співробітників ТЦК та / чи Нацполіції. Також можна запросити маршрут патрулювання, наказ коменданта тощо", — резюмував В’ячеслав Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що очікує на військовозобов’язаного громадянина за відмову від повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законно залишати повістки від ТЦК у поштовій скриньці.

повістки ТЦК та СП військовозобов'язані посвідчення блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
