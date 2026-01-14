Видео
Главная ТЦК Проверки на блокпостах и усиление ТЦК — юрист о новых реалиях

Проверки на блокпостах и усиление ТЦК — юрист о новых реалиях

Дата публикации 14 января 2026 04:30
Проверка документов на блокпостах — кто имеет на это право и что будет в 2026 году
Проверка документов на блокпосте у военнообязанного. Фото: УНИАН

Сотрудники ТЦК не имеют полномочий самостоятельно требовать документы у граждан на улицах или блокпостах. Однако с 2026 года перечень структур, которые получат такое право на законодательном уровне, официально расширится.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в эфире телеканала "КИЇВ24".

Читайте также:

Новые правила проверок и мифы о "цифровой мобилизации"

Законодательство становится более строгим. Уже через год круг лиц, имеющих право на проверку, станет значительно шире. К полицейским присоединятся представители СБУ. Также это будет касаться других подразделений правоохранительных органов. Это предусмотрено новыми нормами.

Ситуация с военкоматами остается неизменной. Работники ТЦК не могут действовать самостоятельно. Они не имеют таких прав. Однако есть исключение. Военная служба правопорядка (ВСП) обладает всеми необходимыми полномочиями. Их требования законны.

Отдельно юрист прокомментировала слухи о "цифровой мобилизации".

Сейчас это лишь громкие заголовки в соцсетях. Ни один украинский закон не предусматривает призыв через цифровые платформы. Правовой базы для этого не существует. Поэтому опасения относительно рассылки повесток в мессенджерах или приложениях пока безосновательны.

Гражданам следует ориентироваться только на официальные правительственные акты, а не на прогнозы блогеров. Развязка в вопросах цифровизации армии пока не вышла за пределы дискуссий. Следите за официальными источниками.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли проходить ВВК для продления действия бронирования.

Напомним, мы ранее писали о том, будет ли действовать отсрочка для студентов после 30 лет.

мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные юрист блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
