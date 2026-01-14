Перевірка документів на блокпостах — хто має на це право та що буде у 2026 році

Перевірка документів на блокпості у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

Співробітники ТЦК не мають повноважень самостійно вимагати документи у громадян на вулицях чи блокпостах. Проте з 2026 року перелік структур, які отримають таке право на законодавчому рівні, офіційно розшириться.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Реклама

Читайте також:

Нові правила перевірок та міфи про "цифрову мобілізацію"

Законодавство стає суворішим. Вже за рік коло осіб, які мають право на перевірку, стане значно ширшим. До поліцейських приєднаються представники СБУ. Також це стосуватиметься інших підрозділів правоохоронних органів. Це передбачено новими нормами.

Ситуація з військкомами залишається незмінною. Працівники ТЦК не можуть діяти самостійно. Вони не мають таких прав. Проте є виняток. Військова служба правопорядку (ВСП) володіє всіма необхідними повноваженнями. Їхні вимоги законні.

Окремо юристка прокоментувала чутки про "цифрову мобілізацію".

Зараз це лише гучні заголовки в соцмережах. Жоден український закон не передбачає призов через цифрові платформи. Правової бази для цього не існує. Тому побоювання щодо розсилки повісток у месенджерах чи додатках наразі безпідставні.

Громадянам варто орієнтуватися лише на офіційні урядові акти, а не на прогнози блогерів. Розв'язка у питаннях цифровізації армії поки не вийшла за межі дискусій. Слідкуйте за офіційними джерелами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно проходити ВЛК для продовження дії бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи діятиме відстрочка для студентів після 30 років.