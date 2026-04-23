Перевірки на блокпостах: які повноваження мають працівники ТЦК та СП

Військовослужбовці на блокпосту. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні останнім часом зросла кількість блокпостів. Водіям дедалі частіше доводиться зустрічатися з поліцейськими та представниками ТЦК. Щоправда, блокпост — не підстава для перевірки речей чи документів, якщо немає відповідного наказу військового командування.

Більше про перевірки на блокпостах і повноваження тих, хто там чергує, повідомив у коментарі РБК-Україна адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний, передає Новини.LIVE.

Нюанси перевірок на блокпостах

"Перевірка документів, огляд речей та авто здійснюються лише після введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями. Має бути наказ про призначення коменданта, який наділяється повноваженнями з координації сил поліції, СБУ, Нацгвардії та ЗСУ", — наголосив правознавець.

За його словами, зупиняти транспорт можуть лише ті, кого безпосередньо зазначив у наказі комендант регіону. Причиною для зупинки автівки може бути порушення ПДР, ДТП, розшук водія, технічні несправності, а також проїзд через блокпост, проте адвокат вважає ці підстави досить умовними.

"Оцінка порушення ПДР можлива лише працівниками поліції та ніяк не може бути кваліфікована належним чином уповноваженими особами інших структур", — наголосив Ярослав Хлівний.

Вимагати особисті документи на блокпосту можуть, якщо:

водій схожий на когось із розшуку або безвісти зниклого;

є підстави вважати, що планують скоїти порушення або ж воно вже відбулося;

людина перебуває на об'єкті зі спеціальним режимом;

керманич має при собі зброю, боєприпаси та інші заборонені речі;

громадянин перебуває в місці вчинення злочину або надзвичайної події;

йдеться про порушення заборон, які діють в умовах воєнного стану.

Водночас експерт зазначив, що такі повноваження є виключно в поліцейських. Працівники ТЦК та СП не мають ані застосовувати фізичну силу, ані затримувати громадян. Якщо представник військкомату без участі поліції виводить людину з автівки, це є перевищенням повноважень. Виняток — затримання людини, яка вчинила кримінальне порушення.

"Застосовувати примус може лише поліція і у виключних обставинах, передбачених Законом "Про національну поліцію". Тому працівники ТЦК не мають здійснювати затримання", — підсумував Ярослав Хлівний.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що працівники ТЦК та СП вручають повістки в публічних місцях, зокрема на блокпостах. Військовозобов'язані у такому разі мають право вимагати, аби представники групи оповіщення пред'явили документи. Йдеться про посвідчення співробітників ТЦК чи Нацполіції, маршрут патрулювання та наказ командира.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Катерину Аніщенко писав, що працівники ТЦК та СП не мають права вимагати у громадян документи. Відповідні повноваження наразі є в поліцейських. Згодом їх нададуть ще й працівникам СБУ.