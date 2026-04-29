ТЦК проиграл суд: документы на отсрочку можно подать и из-за рубежа

Работник ТЦК знакомит гражданина с контрактной службой.

Территориальные центры комплектования обязаны рассматривать заявления об отсрочке, даже если они поступили через консульские учреждения от граждан, находящихся в странах ЕС. К такому выводу пришел суд по делу украинца, который пытался оформить документы в Малаге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебный приговор из Единого государственного реестра судебных решений.

ТЦК обязали рассмотреть заявление на отсрочку от гражданина, который за границей

Мужчина, который сейчас находится в Испании, обратился в территориальный центр комплектования через украинское консульство в Малаге. Он требовал поставить его на учет и предоставить отсрочку, поскольку он сам воспитывает ребенка с инвалидностью II группы. Однако в ТЦК документы рассматривать отказались. Военные настаивали, что для того чтобы получить отсрочку, мужчина должен приехать в Украину и зайти в кабинет ТЦК лично. Не согласившись с таким требованием, украинец подал в суд.

Днепропетровский окружной административный суд детально изучил дело №160/8720/25 и стал на сторону истца. Судьи отметили, что обращение через дипломатические учреждения является абсолютно законным способом для тех, кто находится за рубежом.

Суд признал поведение ТЦК противоправным. В вердикте указано, что игнорирование заявления из-за отсутствия "физической явки" является незаконным. Теперь военкомат обязан принять бумаги и дать официальный, мотивированный ответ.

Читайте также:

Новини.LIVE писали ранее о том, что работники ТЦК нарушают правила работы. Так депутат Херсонского горсовета Сергей Хлань заявил, они перекрывают трассу Одесса-Киев для проверки всех авто и рассказал собственный опыт коммуникации с ними.

Также работники Полтавского ТЦК и СП рассказали о самых распространенных случаях, как уклонисты избегают мобилизации. Мужчины маскируются под женщин, притворяются тяжело больными и придумывают другие способы избежания службы.