Працевлаштування після відстрочки для догляду: ТЦК не заперечує

Відстрочка від мобілізації, надана для догляду за близьким родичем, не означає заборону на працевлаштування військовозобов’язаного. Навпаки, цей факт може навіть стати додатковим аргументом на користь самого громадянина. Бо догляд за родичем означає, зокрема, і фінансове, тобто матеріальне забезпечення.

Відстрочка для догляду за близьким родичем

На оформлення відстрочки від мобілізації може претендувати будь-який військовозобов’язаний громадянин. Для цього потрібно мати законну, документально зафіксовану підставу.

Однією із підстав є постійний догляд за близьким родичем. Якщо у військовозобов’язаного громадянина є такий родич, а у того немає інших близьких родичів, ТЦК має надати громадянину відстрочку від призову.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за близьким родичем. Він поцікавився нюансами цього процесу, зокрема, такими, які в перспективі могли б вплинути на відстрочку чи взагалі анулювати її.

Працевлаштування не зашкодить, а допоможе

Громадянина зацікавило, чи може військовозобов’язаний, який оформив відстрочку від мобілізації на підставі постійного догляду за близьким родичем, офіційно працювати. Юристи, коментуючи таку ситуацію, запевнили, що ці два процеси не пов’язані між собою.

Так, адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому на відстрочку факт працевлаштування військовозобов’язаного не впливає і навіть навпаки, є підтвердженням можливості отримання відстрочку. Айвазян зазначив: "Відстрочка за пунктом 13-м частини першої статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" надається на підставі утримання одного із батьків, тобто, матеріального забезпечення".

Юрист Владислав Дерій пояснив, що критерії для надання відстрочки за такою підставою базуються на таких моментах, як сімейний стан чи стан здоров’я родича. Дерій запевнив: "У тексті закону немає жодної вимоги щодо того, що військовозобов'язаний має бути безробітним або не мати доходів".

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, має бути продовжена автоматично.

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, має бути продовжена автоматично. Але на практиці, зазначили юристи, ситуація може бути дещо іншою. Тож військовозобов’язаному громадянину, можливо, доведеться відвідати ЦНАП із документами.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як довго чекати рішення у процесі оформлення відстрочки через ЦНАП.

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав документи на відстрочку від мобілізації через ЦНАП, цей процес триватиме до двох тижнів. Якщо ж відстрочка не оформилася, причина може бути у збою в системі.