Трудоустройство после отсрочки для ухода: ТЦК не возражает

Граждане в ТЦК. Фото: Varta1

Отсрочка от мобилизации, предоставленная для ухода за близким родственником, не означает запрет на трудоустройство военнообязанного. Наоборот, этот факт может даже стать дополнительным аргументом в пользу самого гражданина. Потому что уход за родственником означает, в частности, и финансовое, то есть материальное обеспечение.

Отсрочка для ухода за близким родственником

На оформление отсрочки от мобилизации может претендовать любой военнообязанный гражданин. Для этого нужно иметь законное, документально зафиксированное основание.

Одним из оснований является постоянный уход за близким родственником. Если у военнообязанного гражданина есть такой родственник, а у того нет других близких родственников, ТЦК должен предоставить гражданину отсрочку от призыва.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за близким родственником. Он поинтересовался нюансами этого процесса, в частности, такими, которые в перспективе могли бы повлиять на отсрочку или вообще аннулировать ее.

Читайте также:

Трудоустройство не повредит, а поможет

Гражданина заинтересовало, может ли военнообязанный, оформивший отсрочку от мобилизации на основании постоянного ухода за близким родственником, официально работать. Юристы, комментируя такую ситуацию, заверили, что эти два процесса не связаны между собой.

Так, адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему на отсрочку факт трудоустройства военнообязанного не влияет и даже наоборот, является подтверждением возможности получения отсрочки. Айвазян отметил: "Отсрочка по пункту 13-м части первой статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставляется на основании содержания одного из родителей, то есть, материального обеспечения".

Юрист Владислав Дерий пояснил, что критерии для предоставления отсрочки по такому основанию базируются на таких моментах, как семейное положение или состояние здоровья родственника. Дерий заверил: "В тексте закона нет ни одного требования относительно того, что военнообязанный должен быть безработным или не иметь доходов".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как продлить отсрочку для ухода за близким родственником.

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго ждать решения в процессе оформления отсрочки через ЦПАУ.

Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку от мобилизации через ЦПАУ, этот процесс продлится до двух недель. Если же отсрочка не оформилась, причина может быть в сбое в системе.