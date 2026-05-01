Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трудоустройство после отсрочки для ухода: ТЦК не возражает

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 06:30
Граждане в ТЦК. Фото: Varta1

Отсрочка от мобилизации, предоставленная для ухода за близким родственником, не означает запрет на трудоустройство военнообязанного. Наоборот, этот факт может даже стать дополнительным аргументом в пользу самого гражданина. Потому что уход за родственником означает, в частности, и финансовое, то есть материальное обеспечение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за близким родственником

На оформление отсрочки от мобилизации может претендовать любой военнообязанный гражданин. Для этого нужно иметь законное, документально зафиксированное основание.

Одним из оснований является постоянный уход за близким родственником. Если у военнообязанного гражданина есть такой родственник, а у того нет других близких родственников, ТЦК должен предоставить гражданину отсрочку от призыва.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за близким родственником. Он поинтересовался нюансами этого процесса, в частности, такими, которые в перспективе могли бы повлиять на отсрочку или вообще аннулировать ее.

Читайте также:

Трудоустройство не повредит, а поможет

Гражданина заинтересовало, может ли военнообязанный, оформивший отсрочку от мобилизации на основании постоянного ухода за близким родственником, официально работать. Юристы, комментируя такую ситуацию, заверили, что эти два процесса не связаны между собой.

Так, адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему на отсрочку факт трудоустройства военнообязанного не влияет и даже наоборот, является подтверждением возможности получения отсрочки. Айвазян отметил: "Отсрочка по пункту 13-м части первой статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставляется на основании содержания одного из родителей, то есть, материального обеспечения".

Юрист Владислав Дерий пояснил, что критерии для предоставления отсрочки по такому основанию базируются на таких моментах, как семейное положение или состояние здоровья родственника. Дерий заверил: "В тексте закона нет ни одного требования относительно того, что военнообязанный должен быть безработным или не иметь доходов".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как продлить отсрочку для ухода за близким родственником.

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго ждать решения в процессе оформления отсрочки через ЦПАУ.

Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку от мобилизации через ЦПАУ, этот процесс продлится до двух недель. Если же отсрочка не оформилась, причина может быть в сбое в системе.

отсрочка уход трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации