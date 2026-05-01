Требовали повторную ВВК: бывший военный подал иск против ТЦК

Прохождение ВЛК. Фото: armyinform.com.ua

Харьковский окружной административный суд рассмотрел дело о законности требования ТЦК о повторном прохождении военно-врачебной комиссии. Суд принял сторону гражданина и признал, что при наличии действующего заключения о непригодности к военной службе такое требование не имеет правового основания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суд встал на сторону истца

Истцом выступил бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины, который был уволен в 2025 году по состоянию здоровья. Основанием стало заключение ВВК системы МВД, которым он признан непригодным к военной службе.

После увольнения его взяли на воинский учет как военнообязанного. В дальнейшем мужчина обратился в ТЦК с заявлением об исключении с учета, однако получил отказ и требование пройти повторную ВВК в системе Минобороны.

ТЦК аргументировал свою позицию тем, что заключение комиссии МВД не является достаточным основанием для исключения с учета. В то же время суд не согласился с такими доводами.

Читайте также:

Суд отметил, что установление непригодности к военной службе является ключевым основанием для исключения с воинского учета. Также были учтены изменения законодательства 2024 года, которые не требуют отдельной формулировки в заключении ВВК об исключении с учета.

Отдельно подчеркнуто, что закон не обязывает проходить ВВК исключительно в системе Министерства обороны для подтверждения такого статуса.

В результате суд признал действия ТЦК противоправными и обязал исключить гражданина с воинского учета, обновить данные в государственном реестре и выдать соответствующие документы.

Как ранее писали Новини.LIVE, отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, не ограничивает право военнообязанного на официальное трудоустройство. Более того, наличие работы может рассматриваться как дополнительный аргумент, ведь уход предусматривает также необходимость финансового обеспечения.

В то же время сообщения, которые ТЦК посылают о нарушениях воинского учета, не являются штрафами. Они приобретают юридическую силу только после вынесения соответствующего постановления, поэтому такие предложения в приложении "Резерв+" не влияют на процесс бронирования.