Подоляк: Міноборони проводить аудит, щоб зменшити скандали з ТЦК
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Міністерство оборони України проводить аудит системи. За його словами, метою є мінімізація скандалів та "негативних моментів" у роботі територіальних центрів комплектування.
Про це Михайло Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Скандали у роботі ТЦК
"Є міністр оборони, він проводить аудит, він говорить, як вона буде там, система змінена, як можна буде прибрати, частково прибрати, я розумію, що всі не приберемо, оці всі негативні моменти", — зазначив Подоляк.
Крім того, він назвав корупцію у країні, що воює, повним нонсенсом.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, 30 квітня у Рівненській області чоловік відкрив вогонь по представниках ТЦК та поліцейському. Внаслідок стрілянини є двоє поранених.
А 29 квітня з’явилися відео з Білої Церкви, де СБУ та прокуратура затримали співробітників районного ТЦК за підозрою у вимаганні грошей. За цим фактом розпочато службову перевірку.