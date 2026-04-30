Подоляк: Міноборони проводить аудит, щоб зменшити скандали з ТЦК

Подоляк: Міноборони проводить аудит, щоб зменшити скандали з ТЦК

Дата публікації: 30 квітня 2026 18:38
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Міністерство оборони України проводить аудит системи. За його словами, метою є мінімізація скандалів та "негативних моментів" у роботі територіальних центрів комплектування.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Скандали у роботі ТЦК

"Є міністр оборони, він проводить аудит, він говорить, як вона буде там, система змінена, як можна буде прибрати, частково прибрати, я розумію, що всі не приберемо, оці всі негативні моменти", — зазначив Подоляк.

Крім того, він назвав корупцію у країні, що воює, повним нонсенсом.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, 30 квітня у Рівненській області чоловік відкрив вогонь по представниках ТЦК та поліцейському. Внаслідок стрілянини є двоє поранених.

Читайте також:

А 29 квітня з’явилися відео з Білої Церкви, де СБУ та прокуратура затримали співробітників районного ТЦК за підозрою у вимаганні грошей. За цим фактом розпочато службову перевірку.

Михайло Подоляк Україна ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
