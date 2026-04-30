Подоляк: Минобороны проводит аудит, чтобы уменьшить скандалы с ТЦК

Дата публикации 30 апреля 2026 18:38
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Министерство обороны Украины проводит аудит системы. По его словам, целью является минимизация скандалов и "негативных моментов" в работе территориальных центров комплектования.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Скандалы в работе ТЦК

"Есть министр обороны, он проводит аудит, он говорит, как она будет там, система изменена, как можно будет убрать, частично убрать, я понимаю, что все не уберем, эти все негативные моменты", — отметил Подоляк.

Кроме того, он назвал коррупцию в воюющей стране полным нонсенсом.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, 30 апреля в Ровенской области мужчина открыл огонь по представителям ТЦК и полицейскому. В результате стрельбы есть двое раненых.

А 29 апреля появились видео из Белой Церкви, где СБУ и прокуратура задержали сотрудников районного ТЦК по подозрению в вымогательстве денег. По данному факту начата служебная проверка.

Михаил Подоляк Украина ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
