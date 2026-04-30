СБУ могли задержать работников ТЦК в Киевской области: назначено расследование

Правоохранители ведут сотрудника ТЦК.

В среду, 29 апреля, в сети распространились кадры, как в Белой Церкви Киевской области СБУ и прокуратора задержали работников одного из районных ТЦК, которые могли требовать с людей деньги за выход из здания РТЦК. Сейчас по инциденту назначено служебное расследование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Как отреагировали в ТЦК

В частности, вчера днем в сети распространилась информация, что в ходе проведения мероприятий сотрудниками СБУ и прокураторы был задержан ряд лиц, среди которых могли быть в том числе военные одного из РТЦК и СП Киевской области.

Сейчас на это появилась уже официальная реакция.

"Начальником Киевского областного ТЦК и СП назначено по данному факту служебное расследование. Руководство как районного, так и Киевского областного ТЦК и СП на постоянной связи с правоохранительными органами для полного и всестороннего содействия в выяснении всех обстоятельств", — говорится в сообщении Киевского ОТЦК и СП в Facebook.

В Киевском ОТЦК добавили, что по результатам проведенного расследования общественность будет сообщено дополнительно.

Официальная реакция ТЦК на инцидент. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, неделю назад в Одессе СБУ остановили деятельность организованной группы, в которую входили сотрудники местного ТЦК. В частности, их подозревают в вымогательстве денег у граждан с применением силы и угроз.

Также мы писали, что по словам депутата Херсонского горсовета Сергей Хлань заявил, что работники ТЦК перекрывают работу Одесса-Киев для проверки всех авто. Он добавил, что во время таких рейдов бывают случаи превышения полномочий и непрофессионального поведения.