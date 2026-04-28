ТЦК имеет месяц на исключение гражданина с учета

Сотрудники ТЦК. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток"

Территориальный центр комплектования не имеет четко определенных временных рамок по исключению гражданина с воинского учета по состоянию здоровья. Но такой гражданин имеет право подать заявление об исключении в ТЦК. Для того, чтобы отреагировать на это заявление, территориальный центр комплектования имеет ровно 30 дней.

Военный учет и исключение из учета

Военный учет в Украине начинается с достижения гражданином мужского пола 17-летнего возраста. На воинском учете мужчины находятся до 60 лет (исключением являются старшие офицеры запаса, которые могут состоять на учете до 65 лет).

После достижения предельного возраста пребывания в запасе гражданина исключают с воинского учета. Впрочем, с учета могут исключать граждан и при наличии других оснований.

Одним из таких оснований является состояние здоровья гражданина, которое не позволяет проходить военную службу. В таком случае военнообязанного исключают с учета, несмотря на его возраст.

Время на исключение с учета и реакцию ТЦК

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его непригодным к военной службе. Мужчина поинтересовался, как долго территориальный центр комплектования будет исключать его с воинского учета.

Юристы, комментируя такую ситуацию, объяснили, что четко определенного времени в этой ситуации не существует. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "ТЦК не ограничен временными рамками по внесению данных в Реестр о Вашем исключении".

Впрочем, добавил Айвазян, гражданин имеет право подать заявление в ТЦК о своем исключении с учета, и здесь уже существуют определенные ограничения. Адвокат пояснил, какие именно: "Если рассматривать Ваше заявление в порядке Закона Украины "Об обращении граждан", то ответ ТЦК должен предоставить в течение 30 дней".

Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.

Если гражданин был исключен с воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосте территориального центра комплектования. С собой такому лицу достаточно иметь военно-учетный документ.