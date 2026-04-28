ТЦК має місяць на виключення громадянина з обліку

Територіальний центр комплектування не має чітко визначених часових рамок щодо виключення громадянина з військового обліку за станом здоров’я. Але такий громадянин має право подати заяву про виключення в ТЦК. Для того, аби відреагувати на цю заяву, територіальний центр комплектування має рівно 30 днів.

Військовий облік і виключення з обліку

Військовий облік в Україні починається з досягнення громадянином чоловічої статі 17-річного віку. На військовому обліку чоловіки перебувають до 60 років (винятком є старші офіцери запасу, які можуть перебувати на обліку до 65 років).

Після досягнення граничного віку перебування у запасі громадянина виключають з військового обліку. Втім, з обліку можуть виключати громадян і за наявності інших підстав.

Однією із таких підстав є стан здоров’я громадянина, який не дозволяє проходити військову службу. У такому випадку військовозобов’язаного виключають з обліку, не зважаючи на його вік.

Час на виключення з обліку і реакцію ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, що визнала його непридатним до військової служби. Чоловік поцікавився, як довго територіальний центр комплектування виключатиме його з військового обліку.

Юристи, коментуючи таку ситуацію, пояснили, що чітко визначеного часу в цій ситуації не існує. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "ТЦК не обмежений часовими рамками щодо внесення даних до Реєстру про Ваше виключення".

Втім, додав Айвазян, громадянин має право подати заяву до ТЦК про своє виключення з обліку, і тут вже існують певні обмеження. Адвокат пояснив, які саме: "Якщо розглядати Вашу заяву у порядку Закону України "Про звернення громадян", то відповідь ТЦК повинен надати протягом 30 днів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба спочатку скасувати наявну бронь перед виключенням з обліку.

Якщо громадянин за підсумками військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Якщо ж така особа мала бронювання від мобілізації, то цю бронь варто скасувати перед виключенням з обліку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може вільно їздити Україною виключений з обліку громадянин.

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, його не можуть затримати на блокпості територіального центру комплектування. З собою такій особі достатньо мати військово-обліковий документ.