Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ТЦК має місяць на пояснення щодо виключення громадянина з обліку

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 13:48
ТЦК має місяць на виключення громадянина з обліку
Співробітники ТЦК. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід"

Територіальний центр комплектування не має чітко визначених часових рамок щодо виключення громадянина з військового обліку за станом здоров’я. Але такий громадянин має право подати заяву про виключення в ТЦК. Для того, аби відреагувати на цю заяву, територіальний центр комплектування має рівно 30 днів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і виключення з обліку

Військовий облік в Україні починається з досягнення громадянином чоловічої статі 17-річного віку. На військовому обліку чоловіки перебувають до 60 років (винятком є старші офіцери запасу, які можуть перебувати на обліку до 65 років).

Після досягнення граничного віку перебування у запасі громадянина виключають з військового обліку. Втім, з обліку можуть виключати громадян і за наявності інших підстав.

Однією із таких підстав є стан здоров’я громадянина, який не дозволяє проходити військову службу. У такому випадку військовозобов’язаного виключають з обліку, не зважаючи на його вік.

Читайте також:

Час на виключення з обліку і реакцію ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, що визнала його непридатним до військової служби. Чоловік поцікавився, як довго територіальний центр комплектування виключатиме його з військового обліку.

Юристи, коментуючи таку ситуацію, пояснили, що чітко визначеного часу в цій ситуації не існує. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "ТЦК не обмежений часовими рамками щодо внесення даних до Реєстру про Ваше виключення".

Втім, додав Айвазян, громадянин має право подати заяву до ТЦК про своє виключення з обліку, і тут вже існують певні обмеження. Адвокат пояснив, які саме: "Якщо розглядати Вашу заяву у порядку Закону України "Про звернення громадян", то відповідь ТЦК повинен надати протягом 30 днів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба спочатку скасувати наявну бронь перед виключенням з обліку.

Якщо громадянин за підсумками військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Якщо ж така особа мала бронювання від мобілізації, то цю бронь варто скасувати перед виключенням з обліку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може вільно їздити Україною виключений з обліку громадянин.

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, його не можуть затримати на блокпості територіального центру комплектування. З собою такій особі достатньо мати військово-обліковий документ.

військовий облік ТЦК та СП військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації