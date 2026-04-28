Головна ТЦК ТЦК має право розшукувати громадян з відстрочкою

Дата публікації: 28 квітня 2026 06:30
ТЦК має право розшукувати громадян з відстрочкою
Перевірка документів громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Порушників військового обліку оголошують у розшук після несплати штрафу. Таке рішення ухвалює територіальний центр комплектування. На рішення про розшук не впливає наявність у громадянина відстрочки від мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК і відстрочка

Територіальний центр комплектування має право подавати громадян, які перебувають на військовому обліку, в розшук. Цей крок застосовується щодо тих осіб, які порушили правила військового обліку.

При цьому за перше порушення громадянин може бути і не оголошений у розшук. Спочатку ТЦК накладає на порушника військового обліку штраф.

Тільки після того, як штраф не буде сплачений у встановлений законом термін, громадянин може потрапити до списку розшукуваних ТЦК. Цей список передається до Національної поліції.

Відстрочка не звільняє від відповідальності

До юристів звернувся громадянин, якого оголосили у розшук за те, що він не повідомив про зміну місця проживання. При цьому чоловік наголосив, що має відстрочку від мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи має право ТЦК оголошувати у розшук осіб із відстрочкою. Адвокат Юрій Айвазян наголосив у коментарі: "Оформлена відстрочка від мобілізації не звільняє військовозобов'язаного від адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства".

Таким чином, оголошення громадянина у розшук є законним. Інший адвокат, Євген Олександрович, зазначив: "При сплаті штрафу через "Резерв+" (8500 грн) Вас може бути знято з розшуку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що повідомлення про розшук ТЦК в "Резерв+" не має юридичної сили.

Повідомлення про порушення військового обліку в "Резерв+" ще не є юридичним актом. Тож оголосити у розшук після цього громадянина не можуть. Для того, аби це стало можливо, ТЦК потрібно ухвалити відповідну постанову.

штраф ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
