Повідомлення про розшук ТЦК в "Резерв+" не має юридичної сили

Повідомлення про порушення військового обліку в "Резерв+" ще не є юридичним актом. Тож оголосити у розшук після цього громадянина не можуть. Для того, аби це стало можливо, ТЦК потрібно ухвалити відповідну постанову.

Санкції ТЦК проти порушників

Територіальний центр комплектування має право накладати різноманітні санкції проти порушників військового обліку. Найпершою такою санкцією є адміністративне стягнення, або ж штраф.

Якщо ж порушник військового обліку не сплатить штраф, проти нього буде застосовано наступну санкцію. ТЦК оголосить громадянина у розшук.

До юристів звернувся громадянин, який отримав у застосунку "Резерв+" повідомлення про порушення і можливий розшук. Чоловік поцікавився, чи після появи цього повідомлення він уже перебуває у розшуку.

Читайте також:

Чому повідомлення в "Резерв+" оскаржити не можна

Також громадянина зацікавило, чи можна оскаржити розшук ТЦК, який він вважає незаконним, у судовому форматі. Юрист Сергій Богун наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Подавати до суду зараз немає на що, оскільки повідомлення в "Резерв+" про розшук не є юридичним актом".

Богун зазначив, коли судовий позов стане можливим: "Судовому оскарженню підлягає лише постанова про накладення адміністративного стягнення. Доки такий документ не винесений і не вручений вам під підпис (або надісланий поштою), штрафу юридично не існує".

Юрист також пояснив, навіщо потрібні ці повідомлення із пропозицією до громадянина визнати провину. Сергій Богун резюмував: "Намагання співробітників ТЦК схилити вас до "визнання провини" у додатку є лише спробою закрити справу за спрощеною процедурою без зайвої паперової тяганини".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК має певний термін дії.

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як зняти виконавче провадження про розшук студента.

Студенти, які мають відстрочку від мобілізації, можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Але вони мають право зняти це виконавче провадження без сплати штрафу.