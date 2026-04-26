Сообщение о розыске ТЦК в "Резерв+" не имеет юридической силы

Сообщение в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+" еще не является юридическим актом. Поэтому объявить в розыск после этого гражданина не могут. Для того, чтобы это стало возможно, ТЦК нужно принять соответствующее постановление.

Санкции ТЦК против нарушителей

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать различные санкции против нарушителей воинского учета. Первой такой санкцией является административное взыскание, или штраф.

Если же нарушитель воинского учета не оплатит штраф, против него будет применена следующая санкция. ТЦК объявит гражданина в розыск.

К юристам обратился гражданин, который получил в приложении "Резерв+" сообщение о нарушении и возможном розыске. Мужчина поинтересовался, после появления этого сообщения он уже находится в розыске.

Читайте также:

Почему сообщение в "Резерв+" обжаловать нельзя

Также гражданина заинтересовало, можно ли обжаловать розыск ТЦК, который он считает незаконным, в судебном формате. Юрист Сергей Богун отметил, комментируя эту ситуацию: "Подавать в суд сейчас не на что, поскольку сообщение в "Резерв+" о розыске не является юридическим актом".

Богун отметил, когда судебный иск станет возможным: "Судебному обжалованию подлежит только постановление о наложении административного взыскания. Пока такой документ не вынесен и не вручен вам под подпись (или отправлен по почте), штрафа юридически не существует".

Юрист также объяснил, зачем нужны эти сообщения с предложением к гражданину признать вину. Сергей Богун резюмировал: "Попытки сотрудников ТЦК склонить вас к "признанию вины" в приложении являются лишь попыткой закрыть дело по упрощенной процедуре без лишней бумажной волокиты".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как снять исполнительное производство о розыске студента.

Студенты, которые имеют отсрочку от мобилизации, могут быть объявлены в розыск ТЦК. Но они имеют право снять это исполнительное производство без уплаты штрафа.