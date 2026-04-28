ТЦК имеет право разыскивать граждан с отсрочкой

ТЦК имеет право разыскивать граждан с отсрочкой

Дата публикации 28 апреля 2026 06:30
ТЦК имеет право разыскивать граждан с отсрочкой
Проверка документов гражданина по розыску ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Нарушителей воинского учета объявляют в розыск после неуплаты штрафа. Такое решение принимает территориальный центр комплектования. На решение о розыске не влияет наличие у гражданина отсрочки от мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК и отсрочка

Территориальный центр комплектования имеет право подавать граждан, состоящих на воинском учете, в розыск. Этот шаг применяется в отношении тех лиц, которые нарушили правила воинского учета.

При этом за первое нарушение гражданин может быть и не объявлен в розыск. Сначала ТЦК накладывает на нарушителя воинского учета штраф.

Только после того, как штраф не будет уплачен в установленный законом срок, гражданин может попасть в список разыскиваемых ТЦК. Этот список передается в Национальную полицию.

Отсрочка не освобождает от ответственности

К юристам обратился гражданин, которого объявили в розыск за то, что он не сообщил об изменении места жительства. При этом мужчина отметил, что имеет отсрочку от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, имеет ли право ТЦК объявлять в розыск лиц с отсрочкой. Адвокат Юрий Айвазян отметил в комментарии: "Оформленная отсрочка от мобилизации не освобождает военнообязанного от административной ответственности за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства".

Таким образом, объявление гражданина в розыск является законным. Другой адвокат, Евгений Александрович, отметил: "При уплате штрафа через "Резерв+" (8500 грн) Вы можете быть сняты с розыска".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что сообщение о розыске ТЦК в "Резерв+" не имеет юридической силы.

Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+" еще не является юридическим актом. Поэтому объявить в розыск после этого гражданина не могут. Для того, чтобы это стало возможно, ТЦК нужно принять соответствующее постановление.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
