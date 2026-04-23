Зміна місця проживання в межах міста: в ТЦК треба надіслати витяг

Працівник ТЦК з документами військовозобов’язаних. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язаний громадянин повинен повідомляти в ТЦК про зміни у особистих даних. Це, зокрема, зміна адреси проживання. Якщо ця зміна відбулася в межах одного населеного пункту, громадянин може і не відвідувати ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і зміна адреси проживання

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні повідомляти в територіальний центр комплектування свої особисті дані. Це повинні бути актуалізовані дані, зокрема, дані про місце проживання.

Таким чином, після змін, зокрема, змін у місці проживання, громадянин повинен повідомити про це в ТЦК. Якщо громадянин змінює місце проживання із населеним пунктом, то на новому місці потрібно прийти в ТЦК і стати там на облік.

Але у ситуації, коли зміна місця проживання відбувається у межах одного населеного пункту, ситуація із військовим обліком ТЦК є дещо простішою. До юристів звернувся громадянин із питанням саме щодо такої зміни адреси проживання.

Як повідомляти в ТЦК про нову адресу держреєстрації

Юристи пояснили, що теоретично можна навіть не повідомляти в ТЦК про зміну адреси державної реєстрації у межах населеного пункту. Цю інформацію в центр комплектування нададуть інші державні служби.

Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "ЦНАП сам повинен повідомити про зміну Вашої адреси". Але, додав юрист, громадянин має право сам повідомити центр комплектування про те, що він переїхав на інше місце.

Дерій пояснив, як це можна зробити і який документ треба надіслати для підтвердження зміни адреси: "Повідомити ТЦК про зміну адреси реєстрації Ви можете шляхом внесення змін до "Резерв+". Або відправте на адресу ТЦК рекомендований лист із заявою та Витягом про Ваше зареєстроване місце проживання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що зміна адреси після надсилання повістки ТЦК неможлива.

Військовозобов’язаний громадянин може змінити адресу проживання, вказану у військово-обліковому документі. Але це можна зробити до моменту надсилання територіальним центром комплектування повістки. У випадку, коли повістка уже відправлена ТЦК, зміна адреси нічого не змінить.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як відбувається процес зміни адреси в "Резерв+" після еміграції.

Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні уточнювати свою адресу проживання. Це стосується навіть тих громадян, які виїхали за межі України. У випадку не уточнення даних у семиденний строк емігрант може отримувати на свою українську адресу повістки, за неявку згідно із якими його навіть оголосять у розшук.