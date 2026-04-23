Изменение места жительства в пределах города: в ТЦК надо отправить выписку

Работник ТЦК с документами военнообязанных.

Военнообязанный гражданин должен сообщать в ТЦК об изменениях в личных данных. Это, в частности, изменение адреса проживания. Если это изменение произошло в пределах одного населенного пункта, гражданин может и не посещать ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и изменение адреса проживания

Граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщать в территориальный центр комплектования свои личные данные. Это должны быть актуализированные данные, в частности, данные о месте жительства.

Таким образом, после изменений, в частности, изменений в месте жительства, гражданин должен сообщить об этом в ТЦК. Если гражданин меняет место жительства с населенным пунктом, то на новом месте нужно прийти в ТЦК и стать там на учет.

Но в ситуации, когда смена места жительства происходит в пределах одного населенного пункта, ситуация с военным учетом ТЦК является несколько проще. К юристам обратился гражданин с вопросом именно по такому изменению адреса проживания.

Как сообщать в ТЦК о новом адресе госрегистрации

Юристы объяснили, что теоретически можно даже не сообщать в ТЦК об изменении адреса государственной регистрации в пределах населенного пункта. Эту информацию в центр комплектования предоставят другие государственные службы.

Так, юрист Владислав Дерий отметил: "ЦПАУ сам должен сообщить об изменении Вашего адреса". Но, добавил юрист, гражданин имеет право сам уведомить центр комплектования о том, что он переехал на другое место.

Дерий объяснил, как это можно сделать и какой документ надо прислать для подтверждения изменения адреса: "Сообщить ТЦК об изменении адреса регистрации Вы можете путем внесения изменений в "Резерв+". Или отправьте в адрес ТЦК заказное письмо с заявлением и Выпиской о Вашем зарегистрированном месте жительства".

Военнообязанный гражданин может изменить адрес проживания, указанный в военно-учетном документе. Но это можно сделать до момента отправки территориальным центром комплектования повестки. В случае, когда повестка уже отправлена ТЦК, изменение адреса ничего не изменит.

Все граждане, состоящие на воинском учете, должны уточнять свой адрес проживания. Это касается даже тех граждан, которые выехали за пределы Украины. В случае не уточнения данных в семидневный срок эмигрант может получать на свой украинский адрес повестки, за неявку согласно которым его даже объявят в розыск.