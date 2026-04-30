СБУ могли затримати працівників ТЦК на Київщині: призначено розслідування

КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна ТЦК СБУ могла затримати працівників ТЦК на Київщині: призначено розслідування

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 06:30
Правоохоронці ведуть співробітника ТЦК. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 29 квітня, у мережі поширилися кадри, як у Білій Церкві Київської області СБУ та прокуратора затримали працівників одного з районних ТЦК, які могли вимагати з людей гроші за вихід будівлі РТЦК. Наразі щодо інциденту призначено службове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Як відреагували у ТЦК

Зокрема, вчора вдень у мережі поширилася інформація, що в ході проведення заходів співробітниками СБУ та прокуратори було затримано низку осіб, серед яких могли бути в тому числі військові одного з РТЦК та СП Київської області.

Наразі на це з'явилась вже офіційна реакція.

"Начальником Київського обласного ТЦК та СП призначено за даним фактом службове розслідування. Керівництво як районного, так і Київського обласного ТЦК та СП на постійному зв’язку з правоохоронними органами задля повного та всебічного сприяння в з’ясуванні всіх обставин", — йдеться у повідомленні Київського ОТЦК та СП у Facebook.

У Київському ОТЦК додали, що за результатами проведеного розслідування громадськість буде повідомлено додатково.

У Київському ТЦК відреагували на можливе затримання їх працівників
Офіційна реакція ТЦК на інцидент. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, тиждень тому в Одесі СБУ зупинили діяльність організованої групи, до якої входили співробітники місцевого ТЦК. Зокрема, їх підозрюють у вимаганні грошей у громадян із застосуванням сили та погроз.

Також ми писали, що за словами депутата Херсонської міськради Сергій Хлань заявив, що працівники ТЦК перекривають роботу Одеса-Київ для перевірки всіх авто. Він додав, що під час таких рейдів бувають випадки перевищення повноважень та непрофесійної поведінки.

СБУ Київська область ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
