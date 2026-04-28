Суд у Франківську покарав адміністратора чату за злив локацій ТЦК

Перевірка документів працівником ТЦК. Фото: Львівський ОТЦК та СП

В Івано-Франківську суд визнав винним мешканця, який забезпечував анонімність учасникам чату для збору даних про переміщення військовослужбовців. Попри тяжкість обвинувачення, чоловік уникнув реального терміну ув'язнення завдяки каяттю та фінансовій допомозі Збройним силам України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вирок, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік зливав інформацію про адресу роботи груп ТЦК в Івано-Франківську

Івано-Франківський міський суд розглянув справу адміністратора популярної Viber-спільноти, яка стала платформою для перешкоджання діяльності ЗСУ. Чоловік створив чат під назвою "Ситуації по дорогах ІФ", де налаштував конфіденційність таким чином, щоб приховати номери телефонів та особисті дані всіх учасників, включаючи свої власні.

Це дозволило користувачам анонімно публікувати текстові повідомлення, фото та відео з місць роботи представників ТЦК.

Згідно з матеріалами судової справи, лише за два місяці в групі було зафіксовано щонайменше 19 епізодів поширення секретної інформації про розташування блокпостів та мобілізаційних патрулів.

"Унаслідок поширення вказаної інформації військовослужбовці були змушені припиняти або змінювати місця проведення мобілізаційних заходів, що призводило до зменшення кількості осіб, які підлягали оповіщенню та призову, а також до порушення запланованих графіків виконання мобілізаційних завдань", — йдеться у документі

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Він заявив про щире каяття та активно допомагав слідству у розкритті злочинної схеми.

Крім того, на підтвердження своїх слів чоловік перерахував 50 000 гривень на потреби Збройних сил України та надав суду позитивні характеристики з місця проживання.

Ці обставини стали пом'якшувальними при винесенні остаточного рішення, що дозволило засудженому отримати більш м'яке покарання за перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

