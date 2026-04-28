Україна
Суд во Франковске наказал администратора чата за слив локаций ТЦК

Суд во Франковске наказал администратора чата за слив локаций ТЦК

Дата публикации 28 апреля 2026 10:28
Проверка документов работником ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

В Ивано-Франковске суд признал виновным жителя, который обеспечивал анонимность участникам чата для сбора данных о перемещении военнослужащих. Несмотря на тяжесть обвинения, мужчина избежал реального срока заключения благодаря раскаянию и финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина сливал информацию об адресе работы групп ТЦК в Ивано-Франковске

Ивано-Франковский городской суд рассмотрел дело администратора популярного Viber-сообщества, которое стало платформой для препятствования деятельности ВСУ. Мужчина создал чат под названием "Ситуации по дорогам ИФ", где настроил конфиденциальность таким образом, чтобы скрыть номера телефонов и личные данные всех участников, включая свои собственные.

Это позволило пользователям анонимно публиковать текстовые сообщения, фото и видео с мест работы представителей ТЦК.

Согласно материалам судебного дела, только за два месяца в группе было зафиксировано не менее 19 эпизодов распространения секретной информации о расположении блокпостов и мобилизационных патрулей.

"Вследствие распространения указанной информации военнослужащие были вынуждены прекращать или менять места проведения мобилизационных мероприятий, что приводило к уменьшению количества лиц, подлежащих оповещению и призыву, а также к нарушению запланированных графиков выполнения мобилизационных задач", — говорится в документе.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он заявил об искреннем раскаянии и активно помогал следствию в раскрытии преступной схемы.

Кроме того, в подтверждение своих слов мужчина перечислил 50 000 гривен на нужды Вооруженных сил Украины и предоставил суду положительные характеристики с места жительства.

Эти обстоятельства стали смягчающими при вынесении окончательного решения, что позволило осужденному получить более мягкое наказание за препятствование законной деятельности ВСУ.

Новини.LIVE писали ранее о том, как в Кривом Роге судили представителей ТЦК за нарушение норм правил работы. Они не включали боди-камеры и закрывали лицо балаклавами.

Также недавно в Кривом Роге в ТЦК умер мужчина, которого доставили туда, как нарушителя воинского учета. Оказалось, что у умершего была диагностирована онкология.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
