Суд оштрафував офіцера ТЦК за балаклави та відсутність бодікамер

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком.

Саксаганський районний суд Кривого Рогу оштрафував офіцера територіального центру комплектування за порушення порядку проведення заходів оповіщення під час мобілізації. Частина учасників групи мала закриті обличчя, працювала не у встановленій формі та не здійснювала відеофіксацію під час перевірки документів. Офіцера визнали винним у недбалому ставленні до військової служби.

Деталі справи

Старший лейтенант, який виконував обовʼязки старшого групи оповіщення, 1 квітня не забезпечив належної організації та контролю за діяльністю підлеглих під час заходів оповіщення.

Під час перевірки документів і вручення повісток члени групи, попри заборону, приховували обличчя, діяли не у формі ЗСУ та без обов’язкової фото- і відеофіксації, що суперечить встановленим правилам.

У матеріалах справи є свідчення заявника, який зазначив, що під час спілкування з групою частина її учасників була із закритими обличчями, що ускладнювало їхню ідентифікацію.

Під час судового засідання офіцер визнав свою провину, але заперечив окремі обставини. Зокрема, він повідомив, що використання неформного одягу було зумовлене міркуваннями безпеки у зв’язку з нападами на працівників ТЦК. За його словами, відеофіксацію не було здійснено через несправність бодікамери. Стосовно закритих облич пояснив, що це були елементи військового одягу, а не заборонені засоби маскування.

Що вирішив суд

Офіцера визнали винним у вчиненні адмінправопорушень та призначили штраф у розмірі 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 30 600 гривень.

Визначаючи вид і розмір стягнення, суд урахував характер правопорушень, обставини їх вчинення та дані про особу порушника, зокрема його статус учасника бойових дій, наявність відзнак і позитивні характеристики за місцем служби.

