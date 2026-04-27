Суд оштрафовал офицера ТЦК за балаклавы и отсутствие бодикамер

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: УНИАН

Саксаганский районный суд Кривого Рога оштрафовал офицера территориального центра комплектования за нарушение порядка проведения мероприятий оповещения во время мобилизации. Часть участников группы имела закрытые лица, работала не в установленной форме и не осуществляла видеофиксацию во время проверки документов. Офицера признали виновным в халатном отношении к военной службе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебное решение.

Детали дела

Старший лейтенант, который исполнял обязанности старшего группы оповещения, 1 апреля не обеспечил надлежащей организации и контроля за деятельностью подчиненных во время мероприятий оповещения.

Во время проверки документов и вручения повесток члены группы, несмотря на запрет, скрывали лица, действовали не в форме ВСУ и без обязательной фото- и видеофиксации, что противоречит установленным правилам.

В материалах дела есть показания заявителя, который отметил, что во время общения с группой часть ее участников была с закрытыми лицами, что затрудняло их идентификацию.

Во время судебного заседания офицер признал свою вину, но отрицал отдельные обстоятельства. В частности, он сообщил, что использование неформенной одежды было обусловлено соображениями безопасности в связи с нападениями на сотрудников ТЦК. По его словам, видеофиксация не была осуществлена из-за неисправности бодикамеры. Относительно закрытых лиц объяснил, что это были элементы военной одежды, а не запрещенные средства маскировки.

Что решил суд

Офицера признали виновным в совершении админправонарушений и назначили штраф в размере 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 30 600 гривен.

Определяя вид и размер взыскания, суд учел характер правонарушений, обстоятельства их совершения и данные о личности нарушителя, в частности его статус участника боевых действий, наличие отличий и положительные характеристики по месту службы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский ТЦК, в Кременчуге мужчина публиковал в Telegram данные о локациях, где военные ТЦК и полицейские выполняли служебные задачи. Ему назначили наказание.

Ранее житель Полтавщины уклонился от мобилизации из-за проблем со здоровьем и ухода за пожилыми родителями. Суд назначил нарушителю три года лишения свободы.