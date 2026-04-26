Обжалование решений ТЦК через суд: два варианта судебного сбора

Судебное заседание по делу против ТЦК. Фото: "Ґвара"

Военнообязанные граждане имеют право обжаловать незаконные, по их мнению, действия территориального центра комплектования. Для этого нужно подать иск и уплатить судебный сбор. Сейчас, в зависимости от формата подачи иска, сумма судебного сбора отличается.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обжалование действий ТЦК в суде

Граждане Украины имеют право на обжалование незаконных или неправомерных действий государственных инстанций. Это обжалование может происходить в судебном или досудебном порядке.

Такое обжалование можно применять, в частности, и в отношении действий территориального центра комплектования. Граждане могут быть недовольны решениями о статусе пригодности к военной службе и тому подобное.

К юристам обратился гражданин, который планирует судиться с территориальным центром комплектования. Он, в частности, хочет подать иск в суд об отмене постановления ТЦК о штрафе за нарушение воинского учета.

Размер судебного иска против ТЦК

Гражданина заинтересовал финансовый вопрос этого процесса. Мужчина поинтересовался, какова сейчас сумма судебного сбора.

Юристы объяснили, что эта сумма может отличаться. Фактически сейчас существует две разные суммы судебного сбора.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Судебный сбор за обжалование постановления ТЦК об административном правонарушении составляет 665,60 грн. Это 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц".

При подаче иска через систему "Електронний суд", отметил Дерий, сумма окажется уменьшенной на 20%. Таким образом она составляет уже 532,48 грн.

за три года имеет место серьезный рост количества жалоб на ТЦК.

В 2022 году было всего 18 жалоб, тогда как в прошлом году зарегистрировали шесть тысяч 127 обращений. Чаще всего люди жалуются на превышение полномочий работниками ТЦК и СП.

куда писать жалобу на незаконное задержание группой оповещения ТЦК.

Незаконное задержание и доставку в территориальный центр комплектования можно обжаловать в суде. Для этого нужно связаться с родными или адвокатом и передать им всю информацию о незаконном задержании.