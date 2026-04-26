Оскарження рішень ТЦК через суд: два варіанти судового збору

Судове засідання у справі проти ТЦК.

Військовозобов’язані громадяни мають право оскаржити незаконні, на їхню думку, дії територіального центру комплектування. Для цього потрібно подати позов і сплатити судовий збір. Зараз, залежно від формату подачі позову, сума судового збору відрізняється.

Оскарження дій ТЦК в суді

Громадяни України мають право на оскарження незаконних чи неправомірних дій державних інстанцій. Це оскарження може відбуватися у судовому чи досудовому порядку.

Таке оскарження можна застосовувати, зокрема, і щодо дій територіального центру комплектування. Громадяни можуть бути незадоволені рішеннями щодо статусу придатності до військової служби тощо.

До юристів звернувся громадянин, який планує судитися із територіальним центром комплектування. Він, зокрема, хоче подати позов до суду про скасування постанови ТЦК про штраф за порушення військового обліку.

Читайте також:

Розмір судового позову проти ТЦК

Громадянина зацікавило фінансове питання цього процесу. Чоловік поцікавився, якою зараз є сума судового збору.

Юристи пояснили, що ця сума може відрізнятися. Фактично зараз існує дві різні суми судового збору.

Юрист Владислав Дерій підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Судовий збір за оскарження постанови ТЦК про адміністративне правопорушення складає 665,60 грн. Це 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб".

При поданні позову через систему "Електронний суд", наголосив Дерій, сума виявиться зменшеною на 20%. Таким чином вона становить уже 532,48 грн.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, за три роки має місце серйозне зростання кількості скарг на ТЦК.

У 2022 році було лише 18 скарг, тоді як тогоріч зареєстрували шість тисяч 127 звернень. Найчастіше люди скаржаться на перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, куди писати скаргу на незаконне затримання групою оповіщення ТЦК.

Незаконне затримання і доставлення до територіального центру комплектування можна оскаржити в суді. Для цього потрібно зв’язатися з рідними чи адвокатом і передати їм усю інформацію про незаконне затримання.