Перевели на облік в інший ТЦК: проблема у реєстрі "Оберіг"

Дата публікації: 23 квітня 2026 06:30
Працівник ТЦК з документацією. Фото: dailylviv.com

Територіальні центри комплектування здійснюють процес військового обліку в Україні. Саме вони відповідальні за внесення даних у реєстр "Оберіг". Тож, якщо громадянин опинився на обліку в зовсім іншому ТЦК, це, скоріш за все, від того, що рідний для громадянина центр комплектування не вніс вчасно дані громадянина до реєстру.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і ТЦК

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. ТЦК вносять зміни у реєстр "Оберіг", де ведеться облік усіх призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Після змін у законодавстві територіальні центри комплектування замінили систему військових комісаріатів. Однією із ключових змін при ТЦК став перехід від паперового документообігу до електронного.

Саме реєстр "Оберіг" і став основною базою даних, де зберігається інформація про громадян на військовому обліку. А інформацією цією і займаються територіальні центри комплектування.

ТЦК не вніс дані в "Оберіг"

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що він перебуває на військовому обліку зовсім не в тому ТЦК, де він у свій час ставав на облік (не у Києві, а в спочатку у Львівській, а далі у Луганській області). При цьому чоловік наголосив, що він не змінював місце проживання і державної реєстрації.

Юристи пояснили, у чому тут проблема. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Проблема полягає у тому, що Київський ТЦК не вніс свого часу дані до Реєстру щодо Вашого перебування на військовому обліку. Отже, зараз Ви зіткнулися з проблемою автоматичного взяття на облік".

Айвазян розповів, що треба робити у такій ситуації: "Направте до Щастинського ТЦК заяву із вимогою перевести Вас на облік військовозобов'язаних. Якщо отримаєте відмову, надалі можна спробувати звернутися із заявою до Київського ТЦК, аби останній вніс коректні дані до Реєстру щодо Вашого перебування на обліку саме в цьому ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які дані вносяться у "Оберіг" і коли ці дані знищують.

Державний реєстр "Оберіг" зберігає усі персональні та службові дані трьох категорій громадян, які перебувають на військовому обліку. Це призовники, військовозобов’язані та резервісти.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як виправити дані в реєстрі "Оберіг" через ТЦК та "Резерв+".

Офіційний механізм внесення змін передбачає особисте звернення до територіального центру комплектування. Спочатку потрібно підготувати заяву у довільній формі, далі необхідно зібрати документи, які підтверджують правильність інформації.

військовий облік ТЦК та СП реєстр Оберіг
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
