Перевели на учет в другой ТЦК: проблема в реестре "Оберіг"

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 06:30
Работник ТЦК с документацией. Фото: dailylviv.com

Территориальные центры комплектования осуществляют процесс воинского учета в Украине. Именно они ответственны за внесение данных в реестр "Оберіг". Поэтому, если гражданин оказался на учете в совсем другом ТЦК, это, скорее всего, от того, что родной для гражданина центр комплектования не внес вовремя данные гражданина в реестр.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и ТЦК

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. ТЦК вносят изменения в реестр "Оберіг", где ведется учет всех призывников, военнообязанных и резервистов.

После изменений в законодательстве территориальные центры комплектования заменили систему военных комиссариатов. Одним из ключевых изменений при ТЦК стал переход от бумажного документооборота к электронному.

Именно реестр "Оберіг" и стал основной базой данных, где хранится информация о гражданах на воинском учете. А информацией этой и занимаются территориальные центры комплектования.

ТЦК не внес данные в "Оберіг"

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что он находится на воинском учете совсем не в том ТЦК, где он в свое время становился на учет (не в Киеве, а в сначала во Львовской, а дальше в Луганской области). При этом мужчина подчеркнул, что он не менял место жительства и государственной регистрации.

Юристы объяснили, в чем здесь проблема. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Проблема заключается в том, что Киевский ТЦК не внес в свое время данные в Реестр относительно Вашего пребывания на воинском учете. Следовательно, сейчас Вы столкнулись с проблемой автоматической постановки на учет".

Айвазян рассказал, что надо делать в такой ситуации: "Направьте в Счастьенский ТЦК заявление с требованием перевести Вас на учет военнообязанных. Если получите отказ, в дальнейшем можно попробовать обратиться с заявлением в Киевский ТЦК, чтобы последний внес корректные данные в Реестр относительно Вашего пребывания на учете именно в этом ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие данные вносятся в "Оберіг" и когда эти данные уничтожают.

Государственный реестр "Оберіг" хранит все персональные и служебные данные трех категорий граждан, состоящих на воинском учете. Это призывники, военнообязанные и резервисты.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как исправить данные в реестре "Оберіг" через ТЦК и "Резерв+".

Официальный механизм внесения изменений предусматривает личное обращение в территориальный центр комплектования. Сначала нужно подготовить заявление в произвольной форме, далее необходимо собрать документы, подтверждающие правильность информации.

военный учет ТЦК и СП реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
