Имел справку об онкозаболевании: в ТЦК Кривого Рога умер мужчина

Имел справку об онкозаболевании: в ТЦК Кривого Рога умер мужчина

Дата публикации 25 апреля 2026 13:42
Имел справку об онкозаболевании: в ТЦК Кривого Рога умер мужчина
ТЦК проверяют документы на улице. Фото: кадр из видео

В Криворожском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки 22 апреля умер 51-летний мужчина. Его туда доставили как нарушителя воинского учета. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Днепмропетровский областной ТЦК и СП.

Смерть мужчины в ТЦК Кривого Рога

В ТЦК рассказали, что мужчина находился в розыске как нарушитель воинского учета с 2025 года. Его доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки полицейские. Известно, что он имел при себе документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание. Поэтому его направили на дополнительные медицинские обследования.

Отмечается, что в помещении РТЦК и СП самочувствие гражданина внезапно ухудшилось. К нему вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и представителей полиции. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

"Сейчас проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия. Руководство и личный состав РТЦК и СП способствуют правоохранительным органам в проведении проверки", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Смерть чоловіка у ТЦК Кривого Рогу
Скриншот сообщения Днепропетровского областного ТЦК

Как писали Новини.LIVE, несколько дней назад сеть всколыхнул новый скандал с участием работников ТЦК. В селе Струмовка вблизи Луцка военнослужащий угрожал открыть огонь по ногам мужчине, который находился на крыше здания. В конце концов оба участника инцидента упали с крыши на землю.

В то же время военный адвокат заявил, что действия ТЦК в Луцке были превышением власти. По его словам, их можно расценивать как покушение на убийство, за такое преступление грозит до 12 лет заключения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
