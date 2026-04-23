На Волыни работник ТЦК сбросил мужчину с крыши: что говорят в ведомстве

Мужчину пытаются поймать на крыше дома.

В селе Струмовка вблизи Луцка в четверг, 23 апреля, произошел очередной инцидент с участием работников ТЦК и СП. Попытка проверки документов завершилась падением военнослужащего и гражданского с крыши здания.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на "Волынские новости".

В Луцкой области работники ТЦК пытались сбросить мужчину с крыши дома

В сети распространились кадры конфликта в селе Струмовка вблизи Луцка, на которых зафиксировано, как военнослужащий на русском языке угрожает открыть огонь по людям. Представитель ТЦК обещает стрелять по ногам мужчине, находившемуся на крыше здания, а также высказывает аналогичные угрозы в адрес очевидцев, которые снимали происшествие на мобильные телефоны.

Работник ТЦК дерется с мужчиной на крыше дома.

Также военнослужащий на повышенных тонах требовал от мужчины спуститься, сопровождая это угрозами применить огнестрельное оружие. Финалом видео стал момент, когда двое мужчин, один в форме, другой в гражданском, теряют равновесие и вместе падают с крыши на землю. Затем мужчину схватили за руки и ноги и поволокли за собой.

Мужчину волокут в неизвестном направлении.

Официальную позицию относительно события высказали в Волынском ТЦК и СП в комментарии "Волынским Новостям". По данным ведомства, во время патрулирования в Струмовке представители ТЦК и полиции пытались остановить автомобиль для проверки, однако водитель проигнорировал требование, бросил машину и убежал на территорию частного домовладения.

Там он вылез на крышу и начал звать на помощь, утверждая, что боится высоты. Военные уверяют, что предоставили мужчине лестницу для спуска, однако он затянул ее к себе и долгое время отказывался слезать.

"При попытке установить контакт и помочь ему спуститься между гражданином и военнослужащим возникла потасовка, в результате чего оба упали с крыши", — заявили в ТЦК журналистам.

После инцидента задержанного доставили в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, в результате падения мужчина не получил травм.

Как писали ранее Новини.LIVE, работники ТЦК и СП жалуются на крайне низкий уровень мобилизации. Они сообщают, что мужчины избегают контактов с ними, а в некоторых населенных пунктах не осталось мужчин.

Вместе с тем глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что украинцам необходимо понять суть мобилизации. Он заявил, что фронту нужно пополнять войска и указал на угрозу государству из-за прорыва фронта.

О постоянных проблемах в работе ТЦК говорил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Тот заявил, что только за 2025 год было зафиксировано 6127 заявлений с жалобами на правонарушения со стороны работников ТЦК.

В этом году, в январе, Владимир Зеленский поручал министру обороны Украины Михаилу Федорову остановить принудительную мобилизацию и искоренить явление "бусификации".