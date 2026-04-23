На Волыни работник ТЦК сбросил мужчину с крыши: что говорят в ведомстве
В селе Струмовка вблизи Луцка в четверг, 23 апреля, произошел очередной инцидент с участием работников ТЦК и СП. Попытка проверки документов завершилась падением военнослужащего и гражданского с крыши здания.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на "Волынские новости".
В сети распространились кадры конфликта в селе Струмовка вблизи Луцка, на которых зафиксировано, как военнослужащий на русском языке угрожает открыть огонь по людям. Представитель ТЦК обещает стрелять по ногам мужчине, находившемуся на крыше здания, а также высказывает аналогичные угрозы в адрес очевидцев, которые снимали происшествие на мобильные телефоны.
Также военнослужащий на повышенных тонах требовал от мужчины спуститься, сопровождая это угрозами применить огнестрельное оружие. Финалом видео стал момент, когда двое мужчин, один в форме, другой в гражданском, теряют равновесие и вместе падают с крыши на землю. Затем мужчину схватили за руки и ноги и поволокли за собой.
Официальную позицию относительно события высказали в Волынском ТЦК и СП в комментарии "Волынским Новостям". По данным ведомства, во время патрулирования в Струмовке представители ТЦК и полиции пытались остановить автомобиль для проверки, однако водитель проигнорировал требование, бросил машину и убежал на территорию частного домовладения.
Там он вылез на крышу и начал звать на помощь, утверждая, что боится высоты. Военные уверяют, что предоставили мужчине лестницу для спуска, однако он затянул ее к себе и долгое время отказывался слезать.
"При попытке установить контакт и помочь ему спуститься между гражданином и военнослужащим возникла потасовка, в результате чего оба упали с крыши", — заявили в ТЦК журналистам.
После инцидента задержанного доставили в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, в результате падения мужчина не получил травм.
Как писали ранее Новини.LIVE, работники ТЦК и СП жалуются на крайне низкий уровень мобилизации. Они сообщают, что мужчины избегают контактов с ними, а в некоторых населенных пунктах не осталось мужчин.
Вместе с тем глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что украинцам необходимо понять суть мобилизации. Он заявил, что фронту нужно пополнять войска и указал на угрозу государству из-за прорыва фронта.
О постоянных проблемах в работе ТЦК говорил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Тот заявил, что только за 2025 год было зафиксировано 6127 заявлений с жалобами на правонарушения со стороны работников ТЦК.
В этом году, в январе, Владимир Зеленский поручал министру обороны Украины Михаилу Федорову остановить принудительную мобилизацию и искоренить явление "бусификации".