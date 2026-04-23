На Волині працівник ТЦК скинув чоловіка з даху: що кажуть у відомстві

Чоловіка намагаються зловити на даху будинку.

У селі Струмівка поблизу Луцька в четвер, 23 квітня, стався черговий інцидент за участі працівників ТЦК та СП. Спроба перевірки документів завершилася падінням військовослужбовця та цивільного з даху будівлі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на "Волинські новини".

У Луцькій області працівники ТЦК намагалися скинути чоловіка з даху будинку

У мережі поширилися кадри конфлікту в селі Струмівка поблизу Луцька, на яких зафіксовано, як військовослужбовець російською мовою погрожує відкрити вогонь по людях. Представник ТЦК обіцяє стріляти по ногах чоловіку, що перебував на даху будівлі, а також висловлює аналогічні погрози на адресу очевидців, які знімали подію на мобільні телефони.

Також військовослужбовець на підвищених тонах вимагав від чоловіка спуститися, супроводжуючи це погрозами застосувати вогнепальну зброю. Фіналом відео став момент, коли двоє чоловіків, один у формі, інший у цивільному, втрачають рівновагу та разом падають із даху на землю. Потім чоловіка схопили за руки та ноги і поволочили за собою.

Офіційну позицію щодо події висловили у Волинському ТЦК та СП у коментарі "Волинським Новинам". За даними відомства, під час патрулювання у Струмівці представники ТЦК та поліції намагалися зупинити автомобіль для перевірки, проте водій проігнорував вимогу, кинув машину та втік на територію приватного домоволодіння.

Там він виліз на дах і почав кликати на допомогу, стверджуючи, що боїться висоти. Військові запевняють, що надали чоловіку драбину для спуску, проте він затягнув її до себе і тривалий час відмовлявся злазити.

"Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху", — заявили у ТЦК журналістам.

Після інциденту затриманого доставили до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. За попередньою інформацією, внаслідок падіння чоловік не отримав травм.

Як писали раніше Новини.LIVE, працівники ТЦК та СП скаржаться на вкрай низький рівень мобілізації. Вони повідомляють, що чоловіки уникають контактів з ними, а в деяких населених пунктах не залишилося чоловіків.

Разом з тим глава ОПУ Кирило Буданов заявив, що українцям необхідно зрозуміти суть мобілізації. Він заявив, що фронту потрібно поповнювати війська і вказав на загрозу державі через прорив фронту.

Про постійні проблеми у роботі ТЦК говорив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Той заявив, що лише за 2025 рік було зафіксовано 6127 заяв зі скаргами на правопорушення з боку працівників ТЦК.

Цьогоріч, у січні, Володимир Зеленський доручав міністру оборони України Михайлу Федорову зупинити примусову мобілізацію та викорінити явище "бусифікації".