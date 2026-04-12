Із залученням керівників ТЦК: Гетманцев пояснив, як зупинити "бусифікацію"

Працівники ТЦК та СП силоміць саджають чоловіка в автобус.

У січні поточного року президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Михайлу Федорову припинити "бусифікацію". Завдання складне. За понад три місяці проблема залишається актуальною.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Як боротися з "бусифікацією"

На думку Гетманцева, вирішити проблему "бусифікації" неможливо, якщо не залучати керівників ТЦК. У Telegram-каналах часто поширюють фото- та відеодокази порушень із боку представників військкомату: людей навіть б'ють ногами. Реакція на таке має бути миттєвою.

"Має бути миттєво за кожним фактом розслідування, звільнений або переведений на фронт керівник. По всій вертикалі, по всьому ланцюгу підпорядкування мають бути звільнені (керівники ТЦК та СП, — Ред.), аж до керівника області... Тоді таких випадків, повірте мені, буде менше", — зазначив представник парламенту.

На його думку, кожен керівник має розумітиме, що вирішити кожен скандальний інцидент дописом про нібито з'ясовування обставин і обіцянками щодо притягнення винних до відповідальності, не вдасться.

Також Гетманцев розкритикував Буданова:

"Створює видимість якоїсь реформи, яка безперечно прекрасно виглядатиме на слайдах, на презентаціях, у дописах в Instagram, але не матиме нічого спільного з реальністю", — підсумував очільник фінансового комітету Верховної Ради України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на військового юриста Тараса Боровського повідомляв, що в Україні може змінитися принцип роботи ТЦК. Йдеться про видачу повісток і відмову від застосування фізичної сили. Такі зміни пропонує в законопроєкті нардеп Сергій Гривко.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Геннадія Друзенка писав, що після завершення війни українця масово звертатимуться до судів зі скаргами на дії представників ТЦК та СП. Одними з порушень є затримання людей і перевірка документів. Представники військкомату на відміну від поліцейських таких повноважень не мають.